AICM: ¿Qué hacer si tu vuelo se retrasa por el mal clima? | PASO A PASO

Luego de las más recientes lluvias que han dejado inundaciones en la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) se ha visto en la necesidad de retrasar y suspender vuelos, lo cual ha dejado a miles de personas varadas en la terminal aérea, con pocas opciones para poder llegar a tiempo a sus destinos.

Fue la madrugada de este martes 12 de agosto, cuando la cuenta oficial del AICM compartió, en X, un mensaje anunciando que habría retrasos en los despegues y aterrizajes, esto como consecuencia de una intensa tormenta que azotó la capital durante las primeras horas del día:

Dadas las condiciones climáticas que actualmente atraviesa la capital mexicana, miles de personas se han visto afectadas por las precipitaciones y otras más temen que este tipo de tormentas vuelvan a afectar las operaciones del aeropuerto. Por ello, es importante que la población conozca sus derechos cuando una aerolínea se ve forzada a suspender sus vuelos, ya sea por el mal clima, o por alguna otra situación extraordinaria.

¿Por qué los aeropuertos suspenden operaciones por lluvias?

Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente.

Cuando hay una tormenta, como la que se reportó la madrugada de este 12 de agosto, es usual que los aeropuertos suspendan operaciones por algunas horas. De acuerdo con expertos en aviación, las lluvias afectan el despegue y aterrizaje de los aviones debido a que hay una mala visibilidad, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Además, ante lluvias torrenciales que dejan inundaciones en las pistas de despegue y aterrizaje, los neumáticos del avión pueden perder contacto con el piso, reduciendo su capacidad de frenado y el control de la aeronave, lo que aumenta la posibilidad de derrapes, o accidentes mayores.

¿Qué hacer si mi vuelo se retrasa por la lluvia?

Cuando un vuelo se retrasa por lluvia, lo primero que se recomienda es revisar la información oficial que proporciona la aerolínea. Muchas compañías publican avisos en sus redes sociales alertando a sus usuarios. Una vez que un vuelo se haya cancelado, o retrasado, lo más rápido es acudir directamente al mostrador o módulo de atención al cliente de la aerolínea. Ahí se ofrecerá información sobre si el vuelo se mantiene en espera, si se reprograma, o si hay alguna otra opción.

Si la demora es atribuible a la aerolínea, y no al clima o a las autoridades del aeropuerto, existen reglas claras sobre la compensación. Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), si el retraso es superior a una hora pero menor a cuatro, la aerolínea debe ofrecer descuentos para vuelos posteriores al mismo destino, así como proporcionar alimentos y bebidas. Si el retraso es mayor a dos horas pero menor a cuatro, el descuento no debe ser menor al 7.5% del precio del boleto.

¿Qué opciones hay cuando un vuelo se cancela?

Cuando la demora supera las cuatro hora, o el vuelo se cancela, y la responsabilidad recae en la aerolínea, el pasajero puede elegir entre tres opciones:

Reembolso total o parcial del boleto con una indemnización mínima del 25% sobre el precio del mismo. Un transporte sustituto en el primer vuelo disponible junto con alimentos, alojamiento y transporte terrestre si es necesario. Reprogramar el viaje para una fecha posterior al mismo destino con la misma indemnización mínima del 25%.

Sin embargo, si la cancelación o el retraso se debe a las lluvias u otro fenómeno natural, la situación cambia. En estos casos, la aerolínea no es responsable directa, ya que la decisión de suspender o retrasar vuelos la toman las autoridades del aeropuerto por seguridad. Aun así, las aerolíneas suelen ofrecer algunos servicios de apoyo para los pasajeros afectados, como acceso a internet, llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, alimentos, transporte y hospedaje si es necesario, así como la reubicación en otro vuelo cuando sea posible.

¿Cómo solicitar un reembolso por vuelo cancelado?

El derecho a recibir un reembolso por mal clima no siempre está garantizado. Por ello, las autoridades recuerdan que siempre es importante revisar las políticas específicas de la aerolínea, ya que no todas manejan la misma respuesta ante fenómenos meteorológicos. En la mayoría de los casos, el boleto no se devuelve en efectivo cuando la causa es el clima, pero sí se ofrece un cambio de vuelo sin costo adicional.