Activan alerta amarilla por fuertes lluvias y vientos en ocho alcaldías

El fuerte temporal que ha golpeado a la Ciudad de México durante los últimos días continúa durante la tarde de este 12 de agosto, pues las fuertes precipitaciones previstas para las próximas horas motivaron la activación de la alerta amarilla.

Mediante su cuenta en redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México están en máxima expectación por las precipitaciones.

En esta ocasión, las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, esperan fuertes vientos y tormentas.

Vientos de hasta 59 kilómetros por hora y fuertes precipitaciones que se suman a las que se han registrado en días anteriores, se esperan hasta las 21:00 horas de esta jornada, por lo que los cuerpos de emergencia están pendientes.

Se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del martes 12/08/2025 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace y @A_VCarranza.… pic.twitter.com/KeoUusBSEj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2025

Alertan por caída de ramas e inundaciones

La dependencia señaló que el temporal podría provocar la caída de postes, cables, ramas y árboles de mediana altura, lo que puede ocasionar accidentes para las personas y vehículos que se encuentren en la vía pública.

Por esta razón, Protección Civil capitalina recomienda no caminar cerca de sitios con espectaculares, árboles o mobiliario urbano, además de no salir a la calle en caso de no ser necesario.