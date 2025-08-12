"A ver si alguien la reconoce", vecino de Santo Domingo transmite en vivo balacera que dejó muerta a mujer

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que durante la tarde del lunes 11 de agosto personal adscrito acudió a las calles Ocoapan y Amatl, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, debido a una balacera desatada en ese lugar, en donde uno de los vecinos logró transmitir en vivo los hechos, que dejaron a una mujer de 24 años muerta.

A través de un comunicado, la SSC indicó que los policías observaron a una mujer sobre la banqueta con visibles manchas hemáticas en la cabeza, y a un hombre con una herida en el rostro, motivo por el cual solicitaron los servicios de emergencia. Paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron a la joven de 24 años de edad sin signos vitales por herida de bala en el cráneo, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes.

Balacera en Santo domingo

La víctima era vecina de la colonia Pedregal de Santo Domingo, quien caminaba por las calles de Ocoapan y Amat y quien era ajena a las personas que desataron la balacera que cobró su vida. Sobre los tacantes, la policía capitalina señaló que fue una riña entre hermanos, uno de los cuales recibió un disparo en el rostro.

Dicho sujeto, de 21 años de edad, fue atendido en el sitio y, durante su valoración, se le halló un arma de fuego corta abastecida con un cartucho útil y manchas hemáticas, por ello fue trasladado a un hospital para su atención médica definitiva, bajo custodia policial. Además, derivado del análisis de cámaras de seguridad, los uniformados aseguraron al otro sujeto de 20 años de edad, a quien se le realizó una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual se le halló un arma de fuego corta tipo subametralladora.

Los hermanos Adán y Brayan desataron una balacera que provocó la muerte de una joven en Coyoacán

Por lo anterior, el hombre y las dos armas de fuego aseguradas, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso. Sin embargo, minutos después de que la joven falleciera, uno de los vecinos de Santo Domingo realizó una transmisión en vivo para alertar sobre lo sucedido.

"Short de mezclilla, blusita blanca, es una pequeñita, a ver si alguien la reconoce o a ver si alguien le puede avisar a sus familiares", dijo el vecino del lugar en donde ocurrió la balacera. El hombre también logró captar el momento en que familiares de la joven llegaron al lugar y soltaron el llanto.