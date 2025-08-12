¿A qué hora lloverá HOY martes 12 de agosto en la CDMX y el Edomex?

Luego de las lluvias que se registran desde la madrugada de hoy martes 12 de agosto y muy temprano al amanecer, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX), informó que para este día continuarán las tormentas en la capital; en territorio mexiquense también se registrarán fuertes lluvias para que tomes tus precauciones al verse las distintas vialidades afectadas.

Las primeras horas de la madrugada de este martes 12 de agosto se registraron lluvias debido al monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México. Ante ello, se activaron las siguientes alertas para hoy, tomando en cuenta que podrían variar a lo largo del día:

Alerta roja

Alerta naranja

Alerta amarilla

Estas distintas alertas refieren distintas recomendaciones para la ciudadanía que incluyen barrer el techo de tu casa para evitar la acumulación en tu domicilio y que pueda afectar la estructura, usa ropa apropiada, paraguas o impermeables para evitar algún incidente o enfermedad provocada por el cambio de clima, apártate de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer, así como no intentar cruzar las calles con corrientes de agua.

La CDMX se ha visto afectada por las lluvias de los últimos días | Crédito: Cuartoscuro

¿A qué hora lloverá en la CDMX hoy martes 12 de agosto?

Según el pronóstico que compartió en sus redes sociales Protección Civil, hoy martes 12 de agosto caerán fuertes lluvias en las siguientes horas en la CDMX:

15:00 horas; con temperaturas de 25 grados pronosticadas.

18:00 horas; con temperaturas de 19 grados pronosticadas.

21:00 horas; con temperaturas de 17 grados pronosticadas.

00:00 horas; con temperaturas de 16 grados pronosticadas.

Leyenda

¿En dónde se activó la alerta roja por lluvias en la CDMX hoy martes 12 de agosto?

Protección Civil anunció que las siguientes alcaldías tienen alerta roja por persistencia de lluvias fuertes para la madrugada:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Venustiano Carranza

Se activa Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes para la madrugada del martes 12/08/2025 en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @AlcaldiaMHmx, @GobMilpaAlta y @A_VCarranza pic.twitter.com/4KvTSnXeTg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2025

¿A qué hora lloverá en el Estado de México hoy martes 12 de agosto?

En cuanto al Estado de México, el pronóstico de Conagua asegura que por la mañana, habrá cielo medio nublado con lluvia al amanecer, bancos de niebla en zonas altas del Valle de México y ambiente fresco a templado en la región. Por la tarde, se espera ambiente templado a cálido, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las lluvias que se esperan para el Estado de México hoy 12 de agosto serán entre las 14:00 horas y las 19:00 horas, siendo intensas por el canal de baja presión en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de humedad del golfo de México. Las temperaturas máximas serán de entre 20 y 22 grados, mientras que las mínimas serán de entre 11 a 13 grados centígrados.

Las lluvias continuarán este martes en el Estado de México | Cuartoscuro

¿Lloverá toda la semana en CDMX y Edomex?

El monzón mexicano en combinación con divergencia, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como algunas lluvias aisladas, aunque un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se extenderá desde el noreste hasta el occidente de territorio nacional, divergencia, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones de la CDMX y el Estado de México, además de Puebla.