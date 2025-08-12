¿A qué hora lloverá este MIÉRCOLES 13 de agosto en CDMX y Edomex? | Pronóstico del tiempo

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en la región, con temperaturas agradables, pero con un notable descenso en las zonas altas, donde prevalecerá el frío en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 13 de agosto.

A medida que avance el día, el clima se tornará más cálido, especialmente por la tarde, cuando se espera que el ambiente alcance temperaturas templadas a cálidas, este aumento en la temperatura vendrá acompañado de un aumento en la inestabilidad atmosférica, lo que incrementará la probabilidad de lluvias.

Se prevé que las precipitaciones sean en forma de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulados estimados entre 25 y 50 mm en 24 horas en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México, las lluvias podrían ser aún más intensas, alcanzando entre 50 y 75 mm en el mismo período.

Las lluvias no solo serán intensas, sino que también podrían venir acompañadas de fenómenos adicionales, como descargas eléctricas y caída de granizo, lo que podría generar condiciones peligrosas en algunas áreas, sobre todo en las zonas más vulnerables.

Clima para el Valle de México

Créditos: Archivo El Heraldo de México

En cuanto a las temperaturas, la Ciudad de México experimentará una temperatura máxima estimada de 24 a 26 °C, la temperatura mínima estimada será de 12 a 14 °C, lo que asegura un inicio del día algo frío, especialmente en zonas elevadas. Respecto al viento, se espera que sople de manera variable con una velocidad entre 10 y 25 km/h, y con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en zonas donde se presenten tormentas.

¿A qué hora lloverá en CDMX y Edomex este 13 de agosto?

Álvaro Obregón: sin probabilidad de lluvia

Azcapotzalco: sin probabilidad de lluvia

Benito Juárez: sin probabilidad de lluvia

Coyoacán: sin probabilidad de lluvia

Cuajimalpa de Morelos: sin probabilidad de lluvia

Cuauhtémoc: sin probabilidad de lluvia

Gustavo A. Madero: sin probabilidad de lluvia

Iztacalco: sin probabilidad de lluvia

Iztapalapa: sin probabilidad de lluvia

Magdalena Contreras: sin probabilidad de lluvia

Miguel Hidalgo: Sin probabilidad de lluvia

Milpa Alta: probabilidad del 80 por ciento de lluvia desde las 17:00 horas

Tláhuac: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 17:00 horas

Tlalpan: sin probabilidad de lluvia

Venustiano Carranza: sin probabilidad de lluvia

Gran parte del Edomex tiene probabilidades de lluvia

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Estado de México

Región Norte: sin probabilidad de lluvia

Región Suroeste: 100 por ciento de probabilidad de lluvia desde las 20:00 horas

Región Centro: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 17:00 horas

Región Oriente: probabilidad de lluvia del 20 por ciento a partir de las 13:00 horas

Región Occidente: probabilidad de lluvia del 40 por ciento a partir de las 16:00 horas

