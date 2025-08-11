Útiles escolares 2025: Profeco pide comparar precios en este regreso a clases

César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, llamó a comparar precios para este regreso a clases. En la conferencia de prensa matutina, recordó que el 16 de agosto se llevará a cabo en la Ciudad de México la Feria de Regreso a Clases 2025.

El titular de Profeco informó que el precio del litro de la gasolina regular es de 23.56 pesos y Finabien ya es primera opción para el envió de remesas desde Estados Unidos.

Refirió que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor que está publicado en la revista El Consumidor de agosto se hizo un estudio de calidad de 105 productos que integran la lista de útiles escolares por poner se cuenta con artículos de muy similares características y con precios diferentes.

Señaló que en modalidad impresa en línea se puedan revisar todos los estudios que se hicieron los precios promedio de cada uno de estos artículos para poder tomar una mejor decisión al momento de adquirir estos productos en el regreso a clases.

Llama a comparar precios de útiles escolares. Foto: Cuartoscuro

Precios de útiles escolares

Puso como ejemplo que una barra adhesiva en un establecimiento el mismo producto puede estar entre 10 y hasta 17 pesos, en pegamento líquido va de 17.90 pesos hasta 39 pesos.

El titula de Profeco informó que el operativo de regreso a clases finaliza el 31 de agosto por lo que recorridos, vigilancia, monitoreo de precios y atención a personas consumidoras.

“Y recordarles también que el próximo sábado 16 de agosto tenemos nuestra feria de regreso a clases en la Ciudad de México y hay 41 ferias en todo el país de manera también coordinada con con muchas autoridades estatales, municipales y con cámaras de comercio”, recalcó.

De los consejos Profeco de la semana está que “1. Finabien ya es la opción número 1 para cobrar el dinero que te envían a través de depósito a cuenta o transferencia hay mil 700 sucursales en todo el país”.