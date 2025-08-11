Trágico choque entre 3 vehículos deja un muerto y 30 heridos en la carretera Zacatecas-Aguascalientes

Un fatal accidente se registró durante la madrugada de este lunes sobre la carretera federal 45, involucrando un autobús de pasajeros, un tractocamión y una camioneta, cuyo conductor perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la víctima mortal quedó prensada dentro de su vehículo y los trabajos de extracción se prolongaron durante una hora, ya que se requirió herramienta hidráulica especializada.

El autobús involucrado transportaba a 30 pasajeros que salieron de la Ciudad de México con destino a Nogales, Sonora. Su estado de salud se reporta como estable, mientras que el conductor del tractocamión se dio a la fuga.

la víctima mortal quedó prensada dentro de su vehículo. Foto: Omar Hernández

Abren carpeta de investigación para determinar motivos del accidente

Tras el hecho, la Policía de Investigación realizó el levantamiento del cuerpo y los peritajes correspondientes. Asimismo, se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

Por los constantes percances viales que ocurren en esta vía, es conocida como “la carretera de la muerte”, debido a que ha cobrado la vida de múltiples conductores en aparatosos accidentes.