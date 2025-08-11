Tormentas por la tarde y noche en Guadalajara | PRONÓSTICO de martes 12 de agosto

Después de varios días con tardes mojadas, la ‘perla tapatía’ se prepara para un martes con tormentas de mayor intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México advierte que un canal de baja presión, en interacción con una vaguada en altura y el ingreso de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México, detonará nubes de rápido crecimiento y lluvias fuertes a intensas en el occidente del país, con potencial para Jalisco.

Las precipitaciones pueden llegar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En su aviso más reciente, el organismo incluso coloca a Jalisco en el rango de lluvias puntuales intensas, escenario que obliga a tomar precauciones para todos los habitantes y visitantes al Estado.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara hoy?

La jornada arranca fresca y con cielo parcialmente nublado. Al amanecer, el termómetro ronda los 16 °C, con vientos ligeros del sureste; el sol sale a las 06:31. Hacia media mañana el ambiente se torna templado y agradable, por lo que no hay mayor probabilidad de lluvia durante este horario.

Las lluvias están pronosticadas para la tarde y noche. Foto/freepick

Al mediodía y primeras horas de la tarde se espera el punto más cálido: 28 a 29 °C entre las 14:00 y 16:00 horas, con viento del este débil a moderado. La sensación térmica podría rozar los 30 °C, antes de que nubes de tormenta comiencen a desarrollarse hacia el poniente y sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A partir de las 17:00 horas, el cambio será notorio, las precipitaciones y ráfagas asociadas a las células de tormenta provocarán un descenso de temperatura; cerca de 22 °C a esa hora y aumento del viento, con rachas cercanas a 30 km/h en los episodios más activos. Por la noche el ambiente se mantiene fresco, entre 20 y 21 °C.

El pronóstico del clima para el 12 de agosto. Foto/capturadepantalla meteored

¿A qué hora lloverá?

El pronóstico por hora señala chubascos tormentosos por la tarde, con el periodo de mayor probabilidad entre las 16:00 y las 22:00 horas, cuando se esperan las primeras descargas eléctricas, viento y lluvias de variable intensidad, según Meteored, que además indica que elevan la probabilidad de precipitación a rangos de 60–70 %, con acumulados horarios puntuales del orden de 1 a 5 mm.

Es importante tomar en cuenta que la tormenta puede presentarse rachas más fuertes y granizo en forma aislada. El SMN, por su parte, mantiene el aviso de potencial de lluvias muy fuertes a intensas en el oeste de Jalisco, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, condiciones que pueden reducir la visibilidad y provocar encharcamientos e inundaciones repentinas.