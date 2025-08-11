Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico: trayectoria y a dónde se dirige

La tormenta tropical Erin se formó en el océano Atlántico oriental este lunes 11 de agosto alertando a 2 países por su intensidad, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al momento se ubica al oeste de Quintana Roo y al oeste noroeste de las islas Cabo Verde.

El último informe a las 9:00 horas en punto de la mañana, la tormenta Tropical Erin se localizaba a 455 kilómetros de islas Cabo Verde y a 6,160 kilómetros de las costas de Quintana Roo, el fenómeno alcanzará vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora.

3 zonas de baja presión en amenazan las costas de Quintana Roo

Actualmente Conagua vigila tres zonas de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico a 7 días, en el Atlántico se ubican dos fenómenos que alcanzan el 10 por ciento que se desarrollarían en 7 días y se desplazan por las costas de Quintana Roo, la primera se ubica a 3,370 kilómetros, mientras que la segunda está a 3,900 kilómetros.

La última zona de baja presión está a 750 kilómetros de costas de Quintana Roo y afectaría el noreste del Golfo de México.

En #SMNmx mantiene en vigilancia dos zonas de #BajaPresión y otra posible con probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos días. pic.twitter.com/oRQMv5HPuz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 11, 2025

Esta es la trayectoria de tormenta tropical Erin en el Atlántico oriental

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se ubica en el centro con latitud norte 17.4 y longitud oeste 28.0. Al momento Erin se mantiene como tormenta tropical, prevén que el miércoles 13 de agosto evolucione como huracán de categoría 1 y elevando su intensidad hasta 3 el fin de semana de acuerdo con las condiciones climatológicas.

"Debido a su distancia y trayectoria , el sistema no representa peligro para el territorio mexicano", precisa Conagua.