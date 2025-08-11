Tiembla en México: estos son los sismos registrados HOY 11 de agosto

Durante la madrugada de este lunes 11 de agosto se registraron seis sismos en el centro de la República Mexicana, el más fuerte tuvo una magnitud de 4.6 con epicentro en la localidad de La Mira en el estado de Michoacán; sin embargo, la fuerza no fue suficiente para activar la alerta sísmica en la Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó a través de un comunicado que este lunes 11 de agosto se registraron seis sismos, el más débil de magnitud 4.0 minutos antes de las 3:00 horas y el más fuerte de 4.6 ocurrido a las 5:55 horas.

¿Dónde tembló hoy lunes 11 de agosto en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, estos son los temblores ocurridos en la madrugada de este lunes:

Hora: 2:28 hrs. Epicentro: suroeste de Tonala, en Chiapas, con coordenadas 15.154°, -94.293°, una profundidad de 19.8 kilómetros. Magnitud de 4.0.

Hora: 3:04 hrs. Epicentro: suroeste de Tonala, en Chiapas, con coordenadas 14.703°, -94.458°, una profundidad de 18.8 kilómetros. Magnitud de 4.2.

Hora: 3:52 hrs. Epicentro: suroeste de Tonala, en Chiapas, con coordenadas 14.827°, -94.545°, una profundidad de 3.4 kilómetros. Magnitud de 4.3.

Hora: 3:57 hrs. Epicentro: suroeste de Tonala, en Chiapas, con coordenadas 14.727°, -94.419°, una profundidad de 16.1 kilómetros. Magnitud de 4.3.

Hora: 5:55 hrs. Epicentro: oeste de La Mira, en Michoacán, con coordenadas 17.913°, -103.057°, una profundidad de 11.9 kilómetros. Magnitud de 4.6.

SISMO Magnitud 4.6 Loc 78 km al OESTE de LA MIRA, MICH 11/08/25 05:55:28 Lat 17.91 Lon -103.05 Pf 11 km pic.twitter.com/OBZeMw46sw — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 11, 2025

¿Qué son los sismos?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, un sismo es el rompimiento de las rocas en el interior de la Tierra, esta ruptura violenta provoca una liberación repentina de energía acumulada, que se propaga en forma de ondas sísmicas en todas las direcciones.

¿Qué origina los sismos? Según la UNAM, la capa más superficial de la Tierra, denominada litósfera es una capa rígida compuesta por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y forma un rompecabezas llamado Placas Tectónicas.

Dichas placas viajan como "bloques de corcho en agua" sobre la Astenósfera, la cual es una capa visco-elástica donde el material fluye al ejercer una fuerza sobre él. Estos desplazamientos aleatorios de las placas son debidos a movimientos convectivos en la capa intermedia de la Tierra o manto, esto es, material caliente del interior de la Tierra sube a la superficie liberando calor interno, mientras que el material frío baja al interior.

El Servicio Sismológico Nacional informó que la madrugada de este lunes 11 de agosto hubo 6 sismos. Foto: SSN

¿Qué hacer en caso de sismo?

Las recomendaciones de Protección Civil ante un sismo son:

Mantener la calma y buscar las zonas de seguridad en el lugar donde te encuentres Alejarse de ventanas, espejos y otros objetos de cristal que pudieran romperse Alejarse de muebles pesados, como libreros, vitrinas o gabinetes, que podrían caer o dejar caer su contenido Evitar candelabros y otros colgantes que pudieran caer. En la calle, aléjese de cables o ramas, balcones o edificios con cristales que podrían caer Buscar los muros de carga y columnas para pararse junto a ellos Si se está en un edificio y no puede evacuar, busque la zona de seguridad y no use las escaleras mientras tiembla, sino hasta que termine el movimiento. Tampoco se deben usar los elevadores Si hay una brigada de protección civil, siga sus indicaciones Si se encuentra en su vehículo, busque estacionarse lejos de postes, cables y puentes Si se encuentra en el Metro, mantenga la calma y siga las indicaciones del personal

Por qué y cuándo se activa la alerta sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se encarga de activar la alerta sísmica, eso se determina analizando la distancia y la magnitud del sismo. Si el epicentro se encuentra a más de 350 km, la magnitud debe ser de 6; si se encuentra entre 350 y 250 km, debe ser 5, y finalmente, si son menos de 250 km, la fuerza debe ser superior a 5.