Suman 81 mexicanos en el "Alcatraz de los Caimanes" en EU, dice Sheinbaum

Suman 81 mexicanos detenidos en Everglades, en Florida, Estados Unidos, que ha sido denominado como el “Alcatraz de los caimanes”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la conferencia de prensa matutina, indicó que no tiene reporte de violaciones a sus derechos humanos.

Explicó que se analizan los casos ya que varios paisanos piden permanecer en Estados Unidos para enfrentar un juicio y no optan por la repatriación a México.

"Al 11 de agosto el consulado de México en Miami ha entrevistado 81 mexicanos internados, 31 connacionales hasta el 5 de agosto, 39, el 27 de julio, y once, el 23 de julio. Todos ellos están en comunicación con el consulado de México en Miami, ahí está nuestro compañero ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, está permanentemente a este lugar, a ver qué necesitan los mexicanos, que están recluidos", afirmó.

Tarjeta INAPAM: Estas personas pueden registrarse del 11 al 16 de agosto para recibir 3,000 PESOS

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que paralelamente a nivel diplomático se está trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días.

“Si ellos así lo deciden, porque hay personas que quieren hacer un juicio en los Estados Unidos, entonces, no quieren la deportación inmediata, pero aquellos que lo quieran hacer, de inmediato, nosotros les damos todo el apoyo, además, evidentemente, del apoyo jurídico que tiene que hacerse de parte de los consulados”, recalcó.

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que paralelamente a nivel diplomático se está trabajando permanentemente. Foto: Cuartoscuro

—¿Y algún reporte sobre que se estén violando sus derechos humanos?, se le preguntó a la presidenta.

"Hasta ahora no hay reportes, está en permanente comunicación", indicó.

Recalcó que “evidentemente no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión, son estatales, además, no son federales, son del estado de Florida, de ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal, para de ahí, si es la decisión del gobierno de Estados Unidos, y que por medio sea repatriado, sean deportados a México y estamos en comunicación permanente”.

Niega Sheinbaum vigilancia en México con drones de EU

La presidenta Sheinbaum Pardo negó que el gobierno de Estados Unidos esté utilizando drones de vigilancia en territorio mexicano. En ese sentido, sostuvo que, en caso de que sucediera algo parecido, dicha acción tendría que estar bajo la coordinación y petición exclusiva del gobierno de México.

“Dentro de los marcos de colaboración, no es ahora, sino que ha existido antes y antes y antes. No es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos”, enfatizó.

Cuestionada sobre el tema, la jefa del Ejecutivo resaltó que, desde el gobierno federal, nunca se pondrá en riesgo la soberanía y la independencia del país.

“Que colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos. Y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano”, agregó.



Ademas, la mandataria federal afirmó que ha habido casos donde el gobierno mexicano solicita a Estados Unidos su colaboración con algún tipo de aeronave; sin embargo, aseguró que se ha hecho en condiciones muy especiales.

Sheinbaum afirmó que ha habido casos donde el gobierno mexicano solicita a Estados Unidos su colaboración. Foto: Cuartoscuro

Acuerdo de precio mínimo para exportación de jitomate fue hecho por productores: Sheinbaum

Los productores de jitomate acordaron el precio mínimo para la exportación de jitomate, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo anterior, como respuesta a la cuota antidumping establecida por el gobierno de Estados Unidos.

A pregunta expresa, la mandataria federal explicó que “fue una propuesta que hicieron los propios productores del jitomate, plantearon que era necesario establecer precios mínimos para evitar que algunos productores tuvieran precios más bajos y no fuera injusto para todos los productores de exportación”.

“Hay pequeños productores en distintos lugares del país y también hay los grandes productores que principalmente son de Sinaloa entonces este acuerdo fue propuesto por ellos para que todos tuvieran la misma posibilidad de seguir exportando a pesar de este 17 por ciento que impuso el gobierno de los Estados Unidos”, agregó.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo aseveró que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Julio Berdegué, está en contacto con dichos productores para revisar qué es lo que necesitan.