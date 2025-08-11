Sonora suma 16 muertes por altas temperaturas

Un total de 16 personas han perdido la vida en el estado de Sonora a causa de las temperaturas extremas, colocando a la entidad de en el primer lugar nacional con la mayor afectación de enfermedades relacionadas con el calor.

Al corte de la semana epidemiológica 31, con corte al 08 de agosto, en Sonora se han registrado 16 fallecimientos, de los cuales 15 fueron por golpe de calor y uno por deshidratación.

Estás se han registrado 12 en la ciudad de Hermosillo, capital del estado, y una en las ciudades de San Miguel de Horcasitas, Arizpe, Puerto Peñasco y Navojoa.

Según el reporte de la Secretaría de Salud en segundo lugar en muertes por calor se ubica Veracruz con ocho casos, Baja California, Chiapas y Tamaulipas con cuatro en cada uno, y después Quintana Roo y Tabasco con tres en cada uno.

En Sonora se han registrado 16 fallecimientos. Foto: Gobierno de Sonora

Sonora lidera enfermedades relacionadas con altas temperaturas

Sonora también lidera en cuanto a enfermedades relacionadas con las temperaturas extremas, con 210 casos confirmados, de los cuales 186 fueron deshidrataciones y 24 golpes de calor.

En segundo lugar, se encuentra Tabasco con 107 casos, luego Jalisco con 92, Veracruz con 91 y Nuevo León con 87. La gran mayoría de los casos confirmados de calor en Sonora se concentran en Hermosillo, con un total de 122, luego Caborca con 29 y San Luis Río Colorado con 26.