SMN alerta por fuertes lluvias de más de 25 mm en 27 estados este martes 12 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por fuertes lluvias de más de 25 milímetros en 27 estados del país para este martes 12 de agosto. En el sur de Sinaloa, el oeste de Jalisco, el sur y suroeste Oaxaca, el noreste y sur de Chiapas, así como en Nayarit y Colima habrá lluvias muy fuertes a puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Michoacán, Guerrero y Estado de México, mientras que en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo las previsiones son de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

De acuerdo con el SMN, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida sobre el noreste y norte del país, divergencia y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas en esas regiones, además del oriente y sur del país, así como la posible caída de granizo en el occidente y centro de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas

Asimismo, otra vaguada en altura se desplazará sobre la Península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, propiciando lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, el monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la Península de Baja California.

Continuará el calor extremo en el norte del país

Además, el SMN informa que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 grados centígrados en Baja California y Sonora.