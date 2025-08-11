Sheinbaum se reunirá con Adán Augusto López y Ricardo Monreal el 18 de agosto; el viernes lo hará con primer ministro de Belice

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo informó que será hasta el 18 de agosto que se reúna con los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y de Diputados, Ricardo Monreal, para delinear la agenda legislativa.

Inicialmente la reunión estaba programada para este lunes, sin embargo, explicó porqué no se reunirá con ellos este inicio de semana.

—Presidenta, ¿se va a reunir hoy con los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto y Ricardo Monreal?, se le cuestionó.

—Sí, hasta el próximo lunes nos vamos a ver ya para platicar de la agenda de cambios legislativos, algunos también constitucionales, que vamos a presentar para septiembre. Próximo lunes.

Adversarios se quedarán con las ganas, declara

La presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que los adversarios se van a quedar con las ganas porque al interior de Morena aunque hay discusión, también unidad.

“Por cierto, aprovecho, porque ya ven cómo son fantasiosos los comentócratas, ¿no? Les gusta mostrar que tienen información de buena fuente para decir lo que pasa dentro de nuestro movimiento. Nuestro movimiento está muy cohesionado, muy cohesionado, estamos muy unidos. ¿Hay diferencias? Sí, qué bueno, imagínense que acabáramos como aquellos partidos del pensamiento único, pues no, no somos ni pretendemos serlo”, indicó.

“Hay discusión dentro del movimiento que representamos y Morena como tal tiene sus propias instancias. Pero nuestros adversarios se van a quedar con las ganas porque aquí no va a haber división, hay mucha unidad”, aseguró.

Se reunirá este viernes con el primer ministro de Belice

Este viernes 15 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, lo anterior, luego de que dicho mandatario le haya hecho la invitación. En la mañanera de este lunes, la mandataria federal adelantó que, posterior a dicho encuentro, regresará a Calakmul, municipio de Campeche, para reunirse con el primer ministro de Belice, John Briceño.

“El viernes vamos a tener la mañanera en Chetumal, porque nos vamos desde el jueves en la noche. Nos invitó el presidente Arévalo, hablé con él el viernes. El viernes nos invitó a que fuéramos a Guatemala. Y sí, vamos a estar unas horas en Guatemala. Allá él nos invitó a que tuviéramos la reunión bilateral. Queremos, respetamos y admiramos al presidente Arévalo de Guatemala, así que vamos a ir a Guatemala unas horas, después regresamos a Calakmul, ahí vamos a recibir al primer ministro de Belice”, indicó.

Sin querer detallar cuáles son los puntos que abordará en dichos encuentros, la jefa del Ejecutivo dijo que “Hay muchos acuerdos que hemos tomado con los países de nuestra frontera sur, con quienes tenemos una excelente relación y ya los vamos a anunciar este viernes”.