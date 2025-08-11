Se analizaría proteger huérfanos de Gaza, dice Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se analizaría la propuesta de que el Gobierno de México reciba menores que han perdido a sus padres y madres por los ataques de Israel en Gaza, “México siempre va a estar abierto”.

En la conferencia de prensa, instruyó a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que exploren la propuesta como un asunto humanitario.

"El presidente de la cámara de senadores, Gerardo Fernández Noroña, plantea una iniciativa para atraer a México niños huérfanos del conflicto de que se vive en Gaza como un acto humanitario. ¿Qué piensa usted?", se le cuestionó.

Está muy bien. Sí, es necesario, por supuesto que sí. México siempre va a estar abierto, acotó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

México siempre abrirá las puertas, indica la presidenta de México

La titular del Ejecutivo Federal afirmó que nuestro país tiene las puertas abiertas. “Pues habría que ver le encargo aquí a la secretaria (de Gobernación) con el secretario de Relaciones Exteriores. Siempre. Hay muchos que tenga que ver con asuntos humanitarios México siempre abrirá las puertas (…) Tendríamos que revisar si es el caso”, indicó.