Rosa Icela Rodríguez destaca avances en paridad de género y programas sociales para mujeres en esta administración

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró este lunes que México ha logrado avances significativos en materia de paridad de género, participación política y programas sociales dirigidos a mujeres, aunque reconoció que persisten retos para garantizar plenamente sus derechos.

Durante el Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe, en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, la titular de Segob dijo que, por primera vez en la historia, una mujer ocupa la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y que el país cuenta con un gabinete paritario.

"El Senado de la República lo conforman 65 parlamentarias y 63 parlamentarios; la Cámara de Diputados, 251 legisladoras y 249 legisladores. Hoy, 13 de las 32 entidades federativas mexicanas son gobernadas por mujeres y vamos por más", dijo en la Cámara de Diputados.

La titular de Segob subrayó que el avance "ha sido posible gracias a la lucha histórica de mujeres y a reformas impulsadas en los últimos años", como la aprobación de cambios constitucionales para disminuir la brecha salarial bajo el principio de “a trabajo igual, salario igual”.

También destacó la creación del programa Pensión Mujeres Bienestar, que otorga un apoyo económico universal a mujeres de 60 a 64 años, con el objetivo de impulsar la sociedad de cuidados. “Se avanza en garantizar los derechos humanos, sexuales, reproductivos, económicos y políticos de todas las mujeres, sin excepción”, afirmó.

Rodríguez recordó que hace 72 años se reconoció el derecho al voto de las mujeres en México y señaló que actualmente ellas ocupan cargos clave en áreas como justicia, energía, ciencia y tecnología, medio ambiente, cultura, desarrollo territorial, turismo y gobernabilidad.

Sin embargo, advirtió que aún es necesario incrementar la presencia femenina en presidencias municipales, donde actualmente representan el 26% de los cargos, así como reforzar acciones en favor de mujeres indígenas, migrantes, obreras, campesinas, productoras, buscadoras, adultas mayores y niñas.

“Tenemos que trascender al machismo, la misoginia, la discriminación y el clasismo, hasta que el respeto a nuestros derechos y la igualdad de género se vivan a plenitud”, expresó.

La titular de Segob subrayó que el avance "ha sido posible gracias a la lucha histórica de mujeres. Foto: X/@rosaicela_

El Estado debe reconocer el trabajo de las mujeres, dice Citlalli Hernández

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, afirmó este lunes que es urgente que el Estado, la sociedad y el sector privado reconozcan y remuneren la labor de cuidados que históricamente ha recaído en las mujeres, ello en la Cámara de Diputados.

Durante su participación en el Foro Parlamentario Regional de América Latina y el Caribe, en el marco de la 16ª Conferencia Regional de la Mujer, la funcionaria subrayó que “ha habido una ausencia del Estado y de la sociedad en la visibilización y reconocimiento de esa labor de cuidados, así como una ausencia, por supuesto, de las empresas y empleadores que muchas veces desconocen o demeritan esta labor”.

Hernández indicó que la construcción de una sociedad de cuidados “pasa, como se ha dicho aquí repetidament, por el reconocimiento, la redistribución y la remuneración de los cuidados”, y llamó a las legisladoras a definir qué acciones se requieren para impulsarla.

“En el caso del foro parlamentario, me parece que es preciso que, como legisladoras, pensemos dónde estamos, hacia dónde vamos, qué falta y cómo fomentamos esa sociedad de cuidados”, señaló.

La secretaria destacó que el encuentro de mujeres de la región ocurre “en un contexto global complejo y difícil, donde hay voces que cuestionan nuestros derechos”, y recordó que hace 50 años México fue sede de la primera Conferencia Mundial de la Mujer. “Me enorgullece saber que muchas compañeras que formaron parte de aquella delegación hoy siguen activas en la transformación de la vida pública de nuestro país”, dijo.

Hernández apuntó que la igualdad sustantiva es un objetivo central de la actual administración. “Donde no importe de dónde venimos o qué hemos sido, las mujeres tengamos acceso a los mismos derechos y oportunidades, y no perdamos la capacidad de soñar”, expresó.