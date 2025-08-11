Rosa Icela Rodríguez asiste a presentación del plan de trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, acompañó esta mañana a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante en su conferencia matutina conocida como la "Mañanera del Pueblo", donde este lunes 11 agosto Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó su plan de trabajo.

La secretaria de Gobernación informó en sus redes sociales que en la presentación del temario, que es un proyecto clave en la agenda del gobierno de Claudia Sheinbaum, también estuvo presente Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La participación de Rosa Icela Rodríguez en este espacio reafirma el compromiso del gabinete de la Presidenta de México con el impulso de reformas que fortalezcan la democracia y la transparencia en el país.

Tuit de la de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Créditos: @rosaicela_

Temas que abordará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Al presentarse en la "Mañanera del Pueblo", el funcionario federal explicó cuáles serán los temas que se abordarán dentro de la comisión y que formarán parte de las consultas y encuestas de opinión, en los que destacan: libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamientos y prerrogativas de partidos, fiscalización de ingresos y gastos de partidos a candidatos y campañas electorales y preelectorales.

También agregó que se tocará el tema de la efectividad del sufragio, la regulación de la competencia política electoral, libertad de difusión de opiniones e informaciones e ideas, propaganda de poderes y organismos públicos, el sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero, así como los requisitos de elegibilidad, inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo, consultas populares y revocaciones de mandatos.

La agenda de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es la siguiente: