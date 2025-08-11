Resultados de sorteos Tris y Chispazo del 11 de agosto de 2025: consulta aquí los números ganadores

Este lunes 11 de agosto de 2025, unos de los juegos de azar más populares del país que pertenece a la Lotería Nacional, que son Tris y Chispazo, han anunciado todas las combinaciones a través de todo el día. Para quienes jugaron el popular sorteo, es crucial verificar los números y mantener el boleto en un lugar seguro, ya que es el único comprobante para reclamar el premio.

Es importante recordar que, si tienes un boleto ganador, tienes un plazo de hasta 60 días naturales a partir del día siguiente al sorteo para reclamar tu premio. Cabe destacar que una vez vencido este plazo, el derecho al cobro expirará y el monto del premio será destinado a la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

CHISPAZO CLASICO No.11454 y TRIS CLASICO No.34642



uD83DuDD34 #EnVivo | ¡Ya comenzó el sorteo de #Tris y #Chispazo Clásicos! ¡Si confías en tus números de la suerte, esta puede ser tu noche! uD83DuDE0Ehttps://t.co/e0MK4ZMyW2 — Lotería Nacional (@lotenal) August 12, 2025

Resultados TRIS

Los resultados de los sorteos de Tris anunciados este lunes 11 de agosto de 2025, fueron los siguientes:

Sorteo Tris Clásico No. 34642 Números ganadores 0-9-3-8-0

Sorteo Tris de las Siete No. 34641 Números ganadores 1-2-5-1-7

Sorteo Tris Extra No. 34640 Números ganadores 5-0-1-0-6

Sorteo Tris de las Tres No. 345639 Números ganadores 0-0-0-6-4

Sorteo Tris del Mediodía No. 34638 Números ganadores 2-4-3-6-2

CHISPAZO CLASICO No.11454 y TRIS CLASICO No.34642



uD83DuDD34 #EnVivo | ¡Ya comenzó el sorteo de #Tris y #Chispazo Clásicos! ¡Si confías en tus números de la suerte, esta puede ser tu noche! uD83DuDE0Ehttps://t.co/e0MK4ZMyW2 — Lotería Nacional (@lotenal) August 12, 2025

Resultados Chispazo

Los resultados de los sorteos de Chispazo anunciados lunes 11 de agosto de 2025 fueron los siguientes: