Querían hacerse famosas en TikTok… y se quedaron sin trabajo | VIDEO

Cuatro jóvenes querían hacerse famosas subiendo videos sobre su amistad y su vida cotidiana al interior del trabajo, pero al vulnerar las normas internas de la empresa, se quedaron sin empleo.

Aunque los hechos ocurrieron en junio pasado, los videos en los que se ve a las chicas, tratando de realizar bailes y recreando escenas de la televisión se viralizaron hace unas cuántas horas.

En ellos se puede ver a las jóvenes creando distinto contenido mientras toman descansos en una fábrica de textiles, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, tratando de generar algunas risas con sus bailes y su camaradería.

Sin embargo, al notar que las grabaciones de las aspirantes a tiktokers se realizaban al interior de la fábrica y durante el horario laboral, la empresa decidió despedirlas argumentando que violaban un acuerdo de privacidad signado durante su contratación.

¿Me pueden correr por grabar tiktoks en el trabajo?

Si bien en México no existe una legislación que prohíba expresamente grabar videos al interior del trabajo para subirlos a redes sociales, este hecho puede vulnerar la seguridad o convenios de privacidad que pueden estar en tu contrato desde el inicio de tu vínculo laboral.

Expertos en la materia señalan que debes tener presente las cláusulas de tu contrato, además de considerar que la grabación no suponga un riesgo de seguridad, detenga la producción, calumnie o vaya en contra de los valores de la empresa o revele secretos industriales, casos en los que tu empleador sí puede terminar la relación laboral contigo.