Queman vehículos durante el fin de semana en Villa de Álvarez, Colima

Este fin de semana se registraron varios vehículos incendiados, todos en Villa de Álvarez, Colima, en uno de los cuales se localizaron los restos calcinados de dos personas.

La madrugada del sábado se registraron tres hechos: el primero alrededor de las 01:30 de la madrugada, en el interior de un taller donde se incendió un auto, en la colonia San Isidro.

A las 02:35 otro vehículo fue incendiado en la calle Padúa, colonia Verde Valle, lugar donde los bomberos encontraron una botella con gasolina cerca del vehículo. El tercer incendio fue a las 04:25 en el libramiento Griselda Álvarez, esquina con J. Merced Cabrera.

La madrugada del sábado se registraron tres hechos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Hallan dos cuerpos calcinados dentro de un auto

Asimismo, la tarde del domingo se reportó el incendio de un vehículo en la carretera Villa de Álvarez - El Carrizal. Al acudir los bomberos confirmaron el hallazgo de dos cuerpos incendiados en el interior del auto.

Las autoridades no dieron a conocer de la detención de ninguna persona relacionada con estos hechos, sólo levantaron los indicios para el inicio de las carpetas de investigación, mientras que el Semefo se hizo cargo de los cuerpos para su identificación.