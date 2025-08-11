¿Qué significan los colores de las alertas por lluvias en CDMX?

Las fuertes lluvias que han caído sobre la Ciudad de México en las últimas semanas han ocasionado inundaciones, encharcamientos severos, caída de árboles e interrupciones en los servicios de movilidad, entre otras afectaciones. Las lluvias, al igual que otros fenómenos meteorológicos, como las heladas, las olas de calor y los fuertes vientos pueden poner en riesgo la seguridad de las personas, según su intensidad.

Es por ello que existe una clasificación por colores que permite a las autoridades de Protección Civil comunicar a la población las características del fenómeno y, en función de ello, emitir las recomendaciones a la población para mantenerse a salvo. Aquí te decimos qué significan esos colores.

En la Ciudad de México es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) la dependencia encargada de emitir las alertas a través de distintos canales de comunicación, como su página web y sus redes sociales.

Las fuertes lluvias que han caído sobre la Ciudad de México en las últimas semanas han ocasionado inundaciones. Foto: Cuartoscuro

¿Qué dice cada color de alerta?

La clasificación por colores de los niveles de alerta por fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México responde a los siguientes parámetros:

Alerta Verde

Lluvia : menores a 15 milímetros en 24 horas.

: menores a 15 milímetros en 24 horas. Viento : menores a 49 kilómetros por hora.

: menores a 49 kilómetros por hora. Granizo : sin presencia.

: sin presencia. Temperaturas altas : menores a 30 grados centígrados.

: menores a 30 grados centígrados. Temperaturas bajas : mayores a 6 grados centígrados.

: mayores a 6 grados centígrados. Nevada: in presencia.

Alerta Amarilla

Lluvia : de 15 a 29 milímetros en 24 horas.

: de 15 a 29 milímetros en 24 horas. Viento : de 50 a 59 kilómetros por hora.

: de 50 a 59 kilómetros por hora. Granizo : pequeño.

: pequeño. Temperaturas altas : de 30 a 32 grados centígrados.

: de 30 a 32 grados centígrados. Temperaturas bajas : de 4 a 6 grados centígrados.

: de 4 a 6 grados centígrados. Nevada: aguanieve.

Alerta Naranja

Lluvia : de 30 a 49 milímetros en 24 horas.

: de 30 a 49 milímetros en 24 horas. Viento : de 60 a 69 kilómetros por hora.

: de 60 a 69 kilómetros por hora. Granizo : mediano.

: mediano. Temperaturas altas: de 33 a 35 grados centígrados.

Temperaturas bajas : de 1 a 3 grados centígrados.

: de 1 a 3 grados centígrados. Nevada: ligera.

Alerta Roja

Lluvia : de 50 a 70 milímetros en 24 horas.

: de 50 a 70 milímetros en 24 horas. Viento : de 70 a 79 kilómetros por hora.

: de 70 a 79 kilómetros por hora. Granizo : grande.

: grande. Temperaturas altas : de 36 a 38 grados centígrados.

: de 36 a 38 grados centígrados. Temperaturas bajas : de -2 a 0 grados centígrados.

: de -2 a 0 grados centígrados. Nevada: Nevada.

Alerta Púrpura

Lluvia : más de 70 milímetros en 24 horas.

: más de 70 milímetros en 24 horas. Viento : más de 80 kilómetros por hora.

: más de 80 kilómetros por hora. Granizo : muy grande.

: muy grande. Temperaturas altas : más de 38 grados centígrados.

: más de 38 grados centígrados. Temperaturas bajas : -3 grados centígrados o menos.

: -3 grados centígrados o menos. Nevada: abundante.

Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

Clasificación en función de posibles daños

De acuerdo con la SGIRPC, los criterios de clasificación de cada color de alerta, en función de los daños que pueden provocar los fenómenos meteorológicos, son los siguientes:

Verde : condiciones promedio en la Ciudad de México .

: condiciones promedio en la . Amarillo : presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.

: presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan si se asocian a otras circunstancias. Naranja : fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.

: fenómenos meteorológicos cuya puede producir frágiles. Rojo : fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños .

: fenómenos meteorológicos cuya provoca . Púrpura: fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.