PRODECON Nayarit ofrece asesorías gratuitas para que jóvenes cumplan con sus obligaciones fiscales

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en Nayarit impulsa una campaña de orientación fiscal dirigida a jóvenes que inician su vida laboral o buscan emprender un negocio. El objetivo es brindarles herramientas para cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias y evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto, la institución recuerda que al cumplir 18 años es obligatorio tramitar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), independientemente de si la persona trabaja o no. Este documento es la base para cualquier actividad económica formal y requisito en múltiples trámites.

Sergio Cazárez, delegado de la PRODECON en Nayarit. Foto: Chary Cambero

Sergio Cazárez, delegado de la PRODECON en Nayarit, explicó que muchos jóvenes desconocen esta obligación o la postergan, lo que puede complicar su situación fiscal más adelante. “Así como los jóvenes están inquietos por sacar su INE para acreditar la mayoría de edad, también deben tramitar su RFC. Hoy en día, es un requisito indispensable, como nuestra identificación, para trabajar, abrir una cuenta bancaria o registrarse en plataformas de reparto”, señaló en entrevista para Heraldo Radio Tepic.

Cazárez destacó que el RFC es solicitado en casos como:

Ingreso a un empleo formal, incluso temporal o de medio tiempo.

Registro en plataformas digitales para generar ingresos, como repartidores o conductores.

Apertura de cuentas bancarias o contratación de servicios financieros.

Compra de bienes como automóviles o motocicletas.

Impuestos que deben conocer los jóvenes

Durante las asesorías, la PRODECON explica los principales impuestos que deben tener en cuenta quienes inician actividades económicas. Entre ellos:

La educación financiera es fundamental. Foto: Archivo

Impuesto Sobre la Renta (ISR): Grava los ingresos de personas físicas y morales.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Aplica a la venta de bienes, prestación de servicios y arrendamientos.

Impuesto Sobre Nóminas: Obligatorio para empleadores y relacionado con las prestaciones laborales.

La dependencia recomienda que los jóvenes verifiquen regularmente, a través de la plataforma del SAT, que las retenciones realizadas por sus empleadores coincidan con lo registrado en sus nóminas timbradas. Esta práctica ayuda a prevenir irregularidades que podrían generar problemas fiscales en el futuro.

Asesorías gratuitas y convenios

La delegación de PRODECON en Tepic ofrece asesorías gratuitas de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en su sede ubicada en avenida Allende 42 Oriente, esquina con Zacatecas. Además, se busca establecer un convenio con el Instituto Nayarita de la Juventud (INJUVE) para llevar estas pláticas y servicios de orientación a un mayor número de jóvenes en distintos municipios del estado.

Cazárez subrayó que este acercamiento con la población joven es clave para fomentar una cultura de responsabilidad fiscal desde etapas tempranas de la vida laboral. “Queremos que sepan que el SAT no es un enemigo, sino una institución con la que es mejor estar en regla para evitar sanciones y poder acceder a beneficios y apoyos”, indicó.

Con este tipo de acciones, PRODECON Nayarit busca que los jóvenes inicien su vida económica con bases sólidas, evitando multas, recargos y problemas legales, al tiempo que contribuyen al fortalecimiento del sistema tributario del país.