“Priorizamos la vida de las personas al ver que están en un peligro”: Luis Alberto Díaz

Luis Alberto Díaz Gutiérrez, Director de Estacionamiento en la Vía Pública de la Subsecretaria de Control de Tránsito SSC-CDMX, destacó como una prioridad de los elementos de seguridad el salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en peligro ante las intensas lluvias registradas en la capital del país.

"Nosotros lo que hacemos es priorizarlos a ellos, ayudarlos, sacarlos a los conductores que se quedaron ahí varados al interior de esos vehículos y sacarlos a un área donde puedan resguardarse", explicó Luis Alberto Díaz.

En entrevista para Reporte H con Blanca Becerril de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, narró como fue que se llevó a cabo el rescate de un hombre quien quedo varado al interior de un camión tras ingresar a un bajo puente ubicado a la altura de la avenida 8 y Circuito Interior, mismo que se encontraba inundado.

Foto: El Heraldo de México

Comentó que tras ponerse su equipo ingresó junto a su compañero para rescatar al conductor, quien en un inició se habría negado a dejar la unidad debido a que no quería perder su mercancía, sin embargo, lograron convencerlo tras expresarle su preocupación ya que el hombre había permanecido en el vehículo estancado desde las 3 de la mañana, por lo que temieron que pudiera desarrollar hipotermia causa del frío.

"Lo sacamos a un lugar donde hubiera menos agua, que estuviera resguardado y una media hora aproximadamente después fue que sacamos el vehículo con el apoyo de una grúa", dijo Luis Alberto Díaz.

Señaló que no es la primera vez que participa en el rescate de una persona varada, asegurando que es parte de su vocación por cuidar a la ciudadanía, explicando que en la mayoría de los casos se apoyan con otros equipos para llevar a cabo la atención a la emergencia.

"Si tenemos condiciones, ingresamos alguna grúa de esta secretaría para sacar el vehículo varado o en caso de que no tengamos condiciones, nos apoyamos con los demás servicios del gobierno de la ciudad, como de los bomberos, o el personal de sistema de aguas que nos apoya con las motobombas para que descienda el nivel de del agua en estos bajopuentes y podamos seguir laborando.", explicó Luis Alberto Díaz.

Finalmente externó sus recomendaciones a la ciudadanía, exhortándolos a seguir las indicaciones de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de miembros de Protección Civil, de la Policía Metropolitana y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, además de evitar el evitar ingresar a bajo puentes cuando se presenten lluvias intensas.