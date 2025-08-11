Maltrato animal

Perrita defendió a su dueña de violencia familiar y terminó asesinada en Puebla; vinculan a proceso al culpable

El hombre amenazó con un cuchillo a su pareja, por lo que la perrita salió en su defensa; la Fiscalía lo

Hombre es vinculado a proceso tras asesinar a una perrita en Puebla Foto: Canva FGE

Lo dio todo por su dueña. La vida, incluso. Esta perrita no dudó en defender a la mujer que la cuidaba y que la protegía, sin saber que le esperaba un trágico final. 

Recientemente se dio a conocer que una perrita intentó defender a su dueña, quien se encontraba viviendo agresiones y violencia familiar por parte de su pareja, Francisco "N". 

La perrita se dio cuenta que agredían a la mujer que le dio un hogar y no dudó en defenderla, por lo que el agresor decidió poner fin a la vida del animalito. 

Así fue como la fiscalía anunció la vinculación a proceso | Crédito: FGE

Vinculan a proceso al culpable

La Fiscalía General del Estado logró mediante la aportación de diversos datos de prueba, la vinculación a proceso de Francisco N., de 41 años de edad, acusado de violencia familiar y de delitos contra los animales mediante actos de crueldad en el municipio Santa Isabel Cholula, Puebla. 

Se tiene conocimiento que el 1 de agosto del año en curso, el imputado insultó, golpeó y amenazó con un cuchillo a su pareja sentimental, por lo que su mascota, una perra de 7 años de edad, cruza de labrador y pitbull de nombre “Kia”, intentó defender a su dueña. Sin embargo, Francisco N., privó de la vida al canideo cortándole el cuello con el arma punzocortante que portaba.

Gracias a la intervención de elementos policiales, se logró el aseguramiento del agresor y fue presentado ante la autoridad ministerial.
 
Al acreditar su presunta responsabilidad, la FGE logró que el Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra del detenido y que le fuera impuesta prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento, fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

