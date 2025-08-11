Osmar Olvera: llegada de Rommel Pacheco a CONADE dio tranquilidad a atletas mexicanos

Osmar Olvera, clavadista mexicano que conquistó el oro mundial en el trampolín de 3 metros en Singapur 2025, expresó que su triunfo ante la representación de atletas de China es un sueño hecho realidad y espera que en los Juegos Olímpicos vuelva a ocurrir por lo que auguró en que se va por buen camino.

En entrevista para el programa de “Maca Diario”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, el clavadista mexicano recordó que desde 2023 ha participado en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, sin embargo, dijo, que cada competencia es una experiencia que se vive diferente, pero le da las herramientas necesarias para que en los momentos de mucha presión o concentración él mantenga la calma y ejecute de buena manera.

Osmar Olvera aseguró que con la llegada de Rommel Pacheco como director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) se sintió la tranquilidad de que se solucionarían los problemas en los deportes acuáticos.

Eso hace que nosotros estemos más tranquilos sin pensar en otra cosa que no sea entrenar y competir. Creo que es por eso que hemos tenido eh grandes resultados”, comentó.

Recordó que con Ana Gabriel Guevara al frente de la CONADE no había apoyo económico para las competencias y el Comité Olímpico hizo un gran trabajo para conseguir los recursos con la iniciativa privada, pero ahora con Rommel Pacheco no existe esa preocupación que quitaba concentración a los atletas mexicanos.