Organizan colecta de PET en Huatulco

Más de un centenar de personas, entre habitantes y visitantes, participaron este fin de semana en la Bahía de Santa Cruz Huatulco en el Torneo de Pesca de PET, una iniciativa que busca recuperar la mayor cantidad posible de basura y reducir la presencia de microplásticos que afectan gravemente a la fauna marina.

Desde temprano, los participantes se organizaron para recorrer en kayak las bahías cercanas, equipados con costales para recolectar botellas de PET, latas, bolsas de plástico y otros residuos. Durante cuatro horas, la actividad combinó el cuidado ambiental con la práctica deportiva.

“Encontramos bastante basura, más de la que debería de haber en este lugar”, comentó Francisco Oñate, participante del torneo, mientras vaciaba su costal.

El evento no solo busca limpiar, sino también visibilizar la problemática de la contaminación.

“El mal manejo hace que los plásticos lleguen al mar, donde se degradan y se vuelven microplásticos. Por eso es necesario tomar conciencia desde el hogar y, además, generar este tipo de actividades para retirarlos del mar”, dijo el biólogo marino Rodrigo Gutiérrez.

Tras horas de trabajo, el resultado fue evidente: más de una tonelada de basura recolectada en el mar y en las playas cercanas.