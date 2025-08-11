Nubes mammatus o mamut, ¿cómo se forman y por qué las vinculan con los sismos?

En los últimos días se han presentado algunos sismos en México, por lo que la gente empieza a preocuparse de lo que pueda ocurrir en septiembre. A pesar de que todavía queda más de un mes para vivir el recuerdo de lo que ocurrió en el 85 y en el 2017, la gente empieza a buscar teorías y formas de saber cuándo va a temblar en el capital de la República Mexicana. Una de las teorías está relacionada con las nubes mammatus, mejor conocidas como "nubes mamuts".

En redes sociales la gente ya comenzaron a esparcir la teoría en la que se indica que la creación de nubes puede ser un indicativo en el que se puede saber cuándo se acerca un temblor. Las nubes que estarían revelando que se acerca un sismo son las "nubes mammatus", también conocida como "nubes mamuts", por lo que toca revelar si esta teoría es real y cómo se forman en el cielo.

Las nubes mamut se forman como protuberancias de nubes más grandes (Pexels)

¿Cómo se forman las nubes mammatus?

Las nubes mammatus obtienen su nombre del latín "mamman", que significa ubre o pecho; pero también debido a su aspecto visual, ya que se aprecia como si fuera una bolsa o protuberancia que cuelga de una nube mucho más grande. Una vez aclarada la forma que tienen, es momento de hablar sobre cómo se crean en el cielo.

A diferencia de las nubes convencionales, las mammatus no se forman de corrientes de aires ascendentes. Las mamuts se forman gracias a las corrientes de aires descendentes. Las mamuts se comienzan a formar en nubes de tormentas grandes gracias a que se presenta el descenso de aire frío y húmedo (al estar acompañado de algunas gotas). El contraste de temperaturas de aire frío y húmedo con las corrientes ascendentes cálidas y secas es el que hace que salgan las nubes mammatus, es decir, la formación de las bolsas en las nubes de tormenta grandes.

¿Cuál es la relación entre los sismos y las nubes mammatus?

Si bien es cierto que se trata de una teoría bastante común y popular en redes sociales, los expertos todavía no pueden confirmar que se trate de algo comprobable. En otras palabras, no existe una relación científica que confirme que la creación de nubes mammatus esté directamente relacionada con la llegada de un posible sismo a México o cualquier otra parte del mundo.

Las nubes mammatus no son indicadores de sismos (Pixabay)

Los sismos y terremotos se forman en las placas tectónicas, en la corteza terrestre. Por el otro lado están las nubes que se forman en la atmósfera, por lo que no hay una relación o algún tipo de mecanismo que pueda unir este proceso para la formación de terremotos y de las nubes mammatus.

Investigaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), la NASA, el Servicio Sismológico Nacional y la UNAM no han podido encontrar algún tipo forma en la que se puedan predecir los sismos. Por lo que las nubes mammatus tampoco son una forma confirmada, por la ciencia, para determinar que se va a presentar un terremoto en México o cualquier otra parte del mundo.

Por su parte, la CIRES, el Centro de Instrumentación y Registro Sisimo A.C., la asociación que opera el sistema de alerta sísmica en México (SASMEX) también confirmó que no existen las famosos nubes "sísmicas". En un artículo presentado por los expertos, le piden a la gente que no desinformen a la sociedad al esparcir el rumor en el que se confirma que las nubes mammatus pueden ayudar a predecir los sismos.