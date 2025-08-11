Mujer de 24 años muere por bala perdida durante balacera en Pedregal de Santo Domingo

Una joven mujer de 24 años de edad perdió la vida tras ser alcanzada por una bala perdida durante un intercambio de disparos en las calles Ocoapan y Amatl, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los elementos de la SSC acudieron al lugar tras un reporte de disparos recibido por el Centro de Comando y Control (C2) Sur. Al llegar, encontraron a la mujer tendida en la banqueta con una herida de bala en la cabeza, sin signos vitales, según el diagnóstico de los paramédicos.

En el mismo sitio, un hombre de 21 años con una herida en el rostro fue atendido y trasladado a un hospital bajo custodia policial, luego de que se le hallara un arma de fuego corta con un cartucho útil durante la valoración médica que le realizaban.

De acuerdo con el análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Sur, el hombre herido y otro sujeto de 20 años, también presente en el lugar, intercambiaron disparos con los ocupantes de una motocicleta. Durante el enfrentamiento, la joven, que transitaba por la zona, fue alcanzada por un proyectil, causándole la muerte.

El segundo sujeto, de 20 años, fue detenido tras una revisión preventiva en la que se le encontró un arma de fuego tipo subametralladora. Ambos hombres y las armas aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Mientras tanto, las autoridades del C2 Sur realizan un seguimiento virtual para localizar a los dos tripulantes de una motocicleta que se vieron involucrados en los hechos, que cobraron la vida de la joven. Aunque inicialmente se reportó en comunidades vecinales en redes sociales que la víctima era una niña, las autoridades confirmaron que se trataba de una persona mayor de edad.

La zona fue acordonada para facilitar los servicios periciales, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos.

La #SSC informa:



Al momento, personal de la #SSC realiza la búsqueda y seguimiento de una motocicleta en la que viajan los probables responsables de realizar disparos de arma de fuego, de manera directa, en contra de un hombre que resultó lesionado en el rostro, en las calles…

Capturan a automovilista armado en inmediaciones de Tasqueña

En otro incidente reportado más temprano en la misma alcaldía Coyoacán, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 33 años en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tasqueña, tras ser señalado por amenazar con un arma de fuego a un conductor en la Calzada de Tlalpan.

El incidente comenzó cuando el conductor de una camioneta roja alertó a los oficiales de la PBI, informando que un sujeto a bordo de un vehículo gris lo había intimidado con una pistola y señalado a otra persona que se encontraba metros adelante. De inmediato, los uniformados iniciaron una persecución que culminó cuando el sospechoso ingresó al CETRAM en sentido contrario al patio de maniobras de autobuses.

Tras interceptarlo, los policías le cerraron el paso y, con las precauciones correspondientes, le solicitaron descender de su vehículo para realizar una revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial. Durante la inspección, le fue asegurada un arma de fuego corta con 12 cartuchos útiles, cuya portación no pudo acreditar legalmente.

El hombre fue detenido y, tras informarle sus derechos, fue trasladado junto con el arma y el vehículo asegurado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.