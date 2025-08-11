Metro de la CDMX: ¿Cuáles son las estaciones CERRADAS hoy lunes 11 de agosto?

Las fuertes lluvias registradas la tarde noche del domingo 10 de agosto, provocaron encharcamientos, inundaciones y caos vial en la Ciudad de México y el Estado de México, aunado a interrupciones en algunas estaciones de diversas líneas del Metro de la CDMX. Una de ellas es la Línea 5 que corre de Politécnico - Pantitlán.

A través de sus redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó sobre la interrupción de diversas estaciones de la Linea 5, entre ellas Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán.

También la Línea 2 y 3 sufrieron afectaciones, por lo que hoy te compartimos el estatus de las estaciones que fueron afectadas y cuáles son las que todavía se encuentran cerradas o las que ya abrieron y operan con normalidad, de acuerdo a lo informado por el STC.

¿Cuáles son las estaciones cerradas hoy lunes 11 de agosto?

Hasta el momento todas las estaciones se encuentran abiertas, ofreciendo el servicio con normalidad. La circulación de trenes es continua en todas estas estaciones, por lo que no hay cierre en ninguna al momento.

#AvisoMetro: Todas las estaciones de la Línea A se encuentran abiertas al público usuario y en servicio. La circulación de trenes es continua de Pantitlán a La Paz, en ambos sentidos. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 11, 2025

El STC informó que las estaciones de las siguientes Líneas operan con normalidad:

Línea A: Corre de Pantitlán a La Paz

Línea 2: Corre de Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 3: Correo de Indios Verdes a Universidad

Línea 5: Corre de Politécnico a Pantitlán

Línea B: Corre de Buenavista a Constitución de 1917

Durante la madrugada, el Metro de la CDMX informó a través de las redes sociales que "el equipo de instalaciones hidráulicas continuará los trabajos en la Línea 5 para reanudar el servicio lo antes posible", recordando que el tramo que sólo funcionaba para los usuarios ayer en la noche era el de Politécnico a Consulado.

Adrián Rubalcava, director del STC, informó también por la noche que por afectaciones en la Línea 3, el servicio operaba provisionalmente en dos tramos:

De Hidalgo a Universidad

De La Raza a Indios Verdes

Se encontraban sin servicio las estaciones:

Guerrero

Tlatelolco

Deportivo 18 de Marzo

Esta mañana se anunció que dicha Línea ya quedaba restablecida en su totalidad y que las estaciones que se encontraban cerradas, ya están operando con normalidad.

Adrian Rubalcava informó sobre la reanudación del servicio en la Línea 2 | Crédito: Adrian Rubalcava X

¿Hay servicio en la Línea 2?

Luego del cortocircuito ocasionado por el corte de un cable que, al contacto con la lluvia, afectó el sistema eléctrico, se restableció desde anoche la circulación de los trenes en toda la Línea 2, la cual va de Cuatro Caminos a Tasqueña, por lo que al momento no hay ninguna estación cerrada perteneciente a esta Línea.

Estaciones que se encuentran al aire libre, fueron de las más afectadas por las lluvias de anoche | Crédito: Cuartoscuro

¿Cuál es el avance de los trenes en las Líneas del Metro hoy 11 de agosto?

De acuerdo a lo informado por las autoridades del Metro, el avance de los trenes este lunes 11 de agosto es el siguiente: