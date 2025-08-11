Más de 100 casas resultaron afectadas en la GAM por la tromba de anoche | VIDEO

Más de 100 casas resultaron dañadas, por las fuertes lluvias de la tarde de noche del domingo 10 de agosto en las Calles 1523 y 1527 Colonia 5ta Sección de Aragón, alcaldía Gustavo A Madero, donde labora el personal de la alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Cuidad de México.

Hasta el momento no se tiene un número estimado de familias afectadas, las autoridades de la alcaldía ya llevan acabo un censo en la zona. Sin embargo autoridades trabajan en la zona para brindar la atención necesaria a las personas que resultaron afectadas por la tromba del domingo.

La capital vivió la lluvia más intensa en lo que va de 2025, en el Centro Histórico se registraron 84 milímetros de precipitación. Durante esta semana continuarán las fuertes lluvias en la capital del país, por lo que se pide a la población su apoyo para evitar turar basura en las alcantarillas y mantener limpias las coladeras de residuos sólidos.

Ofrecen apoyo en la sexta sesión de San Juan de Aragón

El alcalde de la Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano lleva acabo un recorrido en la zona de las inundaciones para apoyar a los vecinos de la sexta sección de San Juan de Aragón, indicó que se realizan obras de limpieza en las casas afectadas con el apoyo de más de mil trabajadores de la alcaldía.

¿Cuál es pronóstico de lluvias en la CDMX esta semana?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se pronostican cuatro días de mucha lluvia para la Ciudad de México, se espera que este lunes se repitan la caída de granizo y precipitaciones igual de intensas que las del domingo.

Lunes y martes hay 80% de probabilidades de presentarse lluvia con granizo.

Miércoles y jueves podría haber lluvias más fuertes.

El pronóstico de lluvias indica que también el Estado de México se verá afectado por las precipitaciones fuertes, por lo que piden a la ciudadanía extremar precauciones ante las afectaciones climáticas.

Con información de Israel Lorenzana