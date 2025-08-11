Maestra Irma murió por tortura: Fiscalía de Veracruz

La docente jubilada y taxista, Irma Hernández, murió debido a que sufrió tortura, aseguró la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, en una conferencia de prensa realizada en las oficinas centrales de la dependencia estatal, en la ciudad de Xalapa.

Este lunes, la fiscal general dio detalles sobre el caso y proyectó un video donde se informa que Irma fue secuestrada por varias personas que la tuvieron en cautiverio, donde la torturaron, ocasionándole la muerte.

Verónica Hernández indicó que los cuatro detenidos por este caso fueron vinculados a proceso debido a su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Se trata de Octavio “N”, Jeana Paola “N”, Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N”, quienes presuntamente cometieron dicho delito y enfrentan la prisión preventiva oficiosa.

“La imputación se realizó tomando en consideración que la privación de la libertad de la víctima, quien era mayor de 60 años, fue llevada a cabo por dos o más personas, de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio, alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte”, señaló.

Identifican a víctimas cuyos cuerpos fueron abandonados en Papantla

En otro tema, dio a conocer que un total de seis personas fueron asesinadas, mutiladas y sus restos abandonados sobre la carretera Poza Rica-Cazones de Herrera, a la altura del municipio de Papantla, al norte del estado de Veracruz, en hechos ocurridos el pasado 4 de agosto.

La funcionaria reveló que cinco víctimas ya fueron identificadas y una más permanece en calidad de desconocida. Uno de ellos era Juan Santiago, elemento de la Dirección de Tránsito Municipal de Tuxpan, quien no se había presentado a laborar desde el pasado 1 de agosto.

“Fueron seis personas que se localizaron sin vida, después de hacer la asociación correspondiente, hasta el momento se han entregado cinco, uno sigue sin identificar, se hizo todo el protocolo pericial correspondiente para poder hacer la entrega a sus familiares”, detalló.

Las víctimas son: Vicente Hernández Molina, Ángel Vicente Hernández Flores, Ángel Francisco García Saucedo, Liliana Solís Almora y Juan Carlos Santiago Casco. Hernández indicó que se amplió la investigación y ahora hay avances importantes para determinar el móvil de este multihomicidio que consternó a la población veracruzana.

La fiscal recordó que el ayuntamiento de Tuxpan confirmó que Santiago Casco se desempeñaba como elemento de Tránsito Municipal desde abril de 2023 y que a partir del 1 de agosto no se había presentado a laborar.

Mueren nueve tras motín en penal de Tuxpan

La funcionaria también refirió que la Fiscalía General de la República no ha atraído el caso del motín en el penal de Tuxpan que dejó a nueve reclusos fallecidos y otros 10 heridos, pese a la sospecha de que esto sucedió por la presunta disputa entre bandas del crimen organizado que operan en la zona norte del estado de Veracruz.

Cinco de las víctimas eran de origen guatemalteco y, desde un inicio, las autoridades tuvieron acercamiento con sus familiares para la realización de los trámites correspondientes. Hernández explicó que siete víctimas murieron al interior del Centro de Readaptación Social de Tuxpan y dos más en hospitales de la localidad por la gravedad de las lesiones.