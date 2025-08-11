Madre de Fernandito cambia de abogada: "No tenemos ni idea de por qué la bajó", dice su hermana

Este lunes, minutos después de dar inicio a la segunda audiencia en los Juzgados de Juicios Orales de Nezahualcóyotl por el caso de Fernandito, menor de cinco años, que presuntamente fue asesinado por Lilia 'N", Ana 'N' y Carlos 'N' en el municipio de La Paz, Noemí, la madre del niño, decidió cambiar de abogado.

Esta noticia que sorprendió a algunos de sus familiares, quienes refirieron que el nuevo abogado sería gente cercana a la presidenta municipal de La Paz, Marta Guerrero Sánchez.

"Nosotros no tenemos ni idea de por qué bajó a la abogada, no sabemos por qué lo hizo, ella no nos había comentado nada (...) apenas nos acabamos de enterar", dijo Gloria Gómez Santiago, hermana de la señora Noemí. Noticias Relacionadas "Importante que no se repitan casos como el de Fernandito", reclama Sheinbaum

Asimismo, indicó que no se encuentran "conformes", ya que deseaban que continuar con la misma abogada e indicó que es gente cercana a la presidenta municipal.

"Nosotros lo que queremos es que se haga justicia y ya, que no quede impune esto", agregó.

Serán vinculados a proceso por caso Fernandito. Foto: Fiscalia Edomex

"No sé lo que llegue a pasar", dice la exabogada

Fabiola Villa, abogada de la familia del niño Fernandito, comentó que cuando el juez le preguntó a la madre de Fernandito si continuaba con sus asesores jurídicos, "ella dice que no y que ella trae a su abogado y que es por parte de la presidenta municipal de Los Reyes La Paz".

"Nosotros sí tenemos bases y lo íbamos a argumentar el día de hoy, pero pues ahora sí con su abogado no sé qué traiga, y no sé lo que llegue a pasar y si lo vinculen o no", expresó.

Información en desarrollo...