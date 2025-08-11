Lluvias y temperaturas de 0 grados durante la madrugada en Chihuahua | Clima martes 12 de agosto

Tras varias semanas en los que el termómetro se elevó regalando días soleados, las lluvias intensas ya generan estragos en gran parte del territorio nacional. En Chihuahua, para este martes 12 de agosto se prevén lluvias puntuales fuertes y vientos con rachas de hasta 60 km/h, así como temperaturas mínimas de hasta 0 grados en algunas zonas de la entidad.

Para este día se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas al oriente y sur del territorio nacional, así como posible caída de granizo en el occidente, centro y oriente. Esto debido a un canal de canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central en interacción con una vaguada en altura que se extiende desde el noreste hasta el occidente del país, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Al noroeste de México se esperan lluvias puntuales fueres con descargas eléctricas y lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la península de Baja California debido al monzón mexicano en combinación con divergencia.

Temperaturas de hasta 0 grados en zonas de Chihuahua

En Chihuahua se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. En la entidad también se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada del miércoles en las zonas serranas del Estado.

Lluvias y temperaturas de 0 grados durante la madrugada en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

En contraste, al norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán continuará el ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas que podrían superar los 45 grados en Baja California y Sonora.

Pronóstico del miércoles 13 al viernes 15 de agosto

Para lo que resta de la semana, la Comisión Nacional del Agua informó que continuarán las fuertes lluvias en acompañadas con descargas eléctricas en sureste, oriente, centro, sur y occidente del territorio nacional provocadas por un canal de baja presión que prevalece sobre a Mesa del Norte y la Mesa Central y una vaguada de altura.

El monzón mexicano y divergencia mantendrán la probabilidad lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la península de Baja California.