Lluvias de consideración se esperan en estos 29 estados de México para las próximas horas: toma precauciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió en su pronóstico vespertino sobre las lluvias de fuertes a intensas que se esperan en 29 estados de la República Mexicana durante las próximas horas. Este fenómeno meteorológico, impulsado por canales de baja presión, vaguadas en altura y el monzón mexicano, podría generar impactos significativos en regiones del sureste, occidente y norte del país.

Durante esta noche y la madrugada del martes, se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Oaxaca y Chiapas. Las precipitaciones muy fuertes (50 a 75 mm) se pronostican en Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Por su parte, lluvias fuertes (25 a 50 mm) afectarán a Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Además, intervalos de chubascos (5 a 25 mm) se prevén en Baja California Sur y Coahuila, mientras que lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) podrían ocurrir en Baja California. Estas condiciones se originan por la interacción de humedad proveniente del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe, combinada con inestabilidad atmosférica.

¿Cómo estará el clima en México el martes 12 de agosto?

Durante las próximas horas se pronostican #Lluvias de fuertes a intensas en 29 estados de #México. Más información en ??https://t.co/1YPq1RT1WU pic.twitter.com/vHTrNmTfKT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2025

Para este martes 12 de agosto el panorama no cambia drásticamente. Se esperan lluvias intensas en el sur de Sinaloa, Nayarit, oeste de Jalisco, Colima, sur y suroeste de Oaxaca, así como noreste y sur de Chiapas.

Las muy fuertes impactarán a Michoacán, Guerrero y Estado de México, mientras que fuertes precipitaciones se extenderán a Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos afectarán a Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala, con aisladas en Baja California y Baja California Sur. Factores como vaguadas en altura sobre la Península de Yucatán y canales de baja presión en la Mesa del Norte y Central mantienen estas condiciones.

Temperaturas extremas: del calor al frío

El país mantiene temperaturas extremas a lo largo de su territorio. Foto: Cuartoscuro

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso persiste en varias regiones. Temperaturas máximas superiores a 45°C se esperan en noreste de Baja California, noroeste y oeste de Sonora. De 40 a 45°C en Baja California Sur, norte y centro de Sinaloa, suroeste y noreste de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

Otras zonas registrarán 35 a 40°C en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, sur de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35°C en norte de Querétaro, norte de Hidalgo, norte y suroeste de Puebla, Morelos y Quintana Roo.

En contraste, mínimas de 0 a 5°C en sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla invitan a precauciones contra el frío nocturno.

El pronóstico también incluye vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua. Rachas de 40 a 60 km/h en Golfo de California norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras en Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas requiere alerta para actividades marítimas.