Lluvia en carretera de Tlaxcala hacia Puebla provoca aparatosa volcadura | VIDEO

Una aparatosa volcadura ocurrida la tarde de este lunes en la carretera Vía Corta Chiautempan-Puebla, a la altura de Mazatecochco, fue captada por las cámaras de videovigilancia del C5i Tlaxcala, ejemplificando los peligros de conducir bajo condiciones climáticas adversas.

El incidente, registrado a las 17:04 horas, involucró a un vehículo de color negro que, según las imágenes, circulaba a una velocidad aparentemente excesiva en una vía resbaladiza por la intensa lluvia que azotó la región.

El video muestra cómo el automóvil, al perder el control, avanzó aproximadamente 50 metros fuera de control antes de volcar. La fuerza del accidente fue tal que el vehículo cruzó la barrera de contención y terminó en el sentido opuesto de la carretera, generando una escena de alto riesgo.

Gracias al monitoreo constante del C5i Tlaxcala, se pudo reaccionar de manera inmediata, canalizando el apoyo de paramédicos para atender a las personas lesionadas y de la Guardia Nacional para implementar un operativo preventivo que asegurara la zona y evitara mayores incidentes.

Según se aprecia en las imágenes, la lluvia fue un factor determinante en este accidente, ya que la vía se encontraba cubierta de agua, lo que redujo significativamente la adherencia de los neumáticos.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas resultaron lesionadas a causa de este accidente vial, así como cuál es su condición actual de salud.

Medidas de seguridad para conducir bajo la lluvia

Para evitar accidentes como el ocurrido en Mazatecochco, los expertos en seguridad vial recomiendan una serie de medidas que todo conductor debe tomar al enfrentarse a condiciones de lluvia: