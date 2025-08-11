Lluvia del domingo 10 de agosto es la más grande en la historia de la CDMX, confirma Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseveró que la lluvia del domingo 10 de agosto fue la más grande en la historia de la Ciudad de México, puesto que esta alcanzó los 84.5 milímetros.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que había sido en 1952 cuando la Ciudad de México registró una lluvia de máximo 63 milímetros.

“Ayer tuvimos la lluvia más intensa, cada día rompemos récord. Siempre pensamos que esta es la lluvia más… y al otro día sale otra peor. Así que ayer tuvimos 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo que afectó principalmente el centro de la Ciudad de México. Y recordar un dato, desde 1952, la lluvia más grande fue de 67 milímetros en esta zona del Zócalo”, explicó.

Destaca que no hubo afectaciones de gravedad

Más de 50 viviendas sufrieron afectaciones, según los reportes. Foto: SGIRPC

Pese a la fuerte lluvia, Brugada Molina aseguró que no hubo graves afectaciones y afirmó que se seguirá atendiendo a los afectados por este problema.

“Pero aun así, y con eso, y con la lluvia más intensa que hemos sufrido, pues no tuvimos mayores problemas que lamentar. A todos los vamos a atender y terminamos con una atención a las emergencias más efectiva”, enfatizó.

En cuanto a la infraestructura con la que cuenta la Ciudad de México para resolver el tema de las inundaciones, la mandataria capitalina indicó que “La infraestructura que tiene la ciudad de drenaje hasta hoy ha sido adecuada para enfrentar estos incrementos de lluvia y que vamos a seguir trabajando en otras áreas de infraestructura para la ciudad sobre todo la recuperación de agua de lluvia, la infiltración masiva de agua”.

Incluso, sostuvo que aún faltan por venir los meses más fuertes en el tema de lluvias, agosto y septiembre.

Alerta púrpura rebasó todos los precedentes

Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 10/08/2025 en la demarcación: @AlcCuauhtemocMx. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #OperativoLluvias2025 #Tlaloque pic.twitter.com/teB4ESZsoZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2025

Por su parte, Mario Esparza, secretario del agua de Ciudad de México, dijo que nunca se había generado una alerta púrpura tan grande como la que se generó con las lluvias de este domingo.

“Esta mancha púrpura se puede decir que es la más grande que tiene registro… De los 84.5 milímetros, 50 cayeron en 20 minutos. Entonces eso rebasa el diseño de cualquier infraestructura y si se le suma el tema de la basura, eso incrementa las afectaciones”, dijo.

Finalmente, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, declaró que hasta el momento hay de 50 a 75 viviendas que presentaron afectaciones. Aunado a ello, aseguró que los censos siguen en pie para saber cómo se apoyará a los afectados.