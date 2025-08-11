Licencia de conducir para usuarios de bicimotos, scooters y motos eléctricas: ¿desde cuándo será obligatoria?

La Ciudad de México está a punto de implementar una regulación histórica para los usuarios de scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos, que se han multiplicado en las calles de la capital del país debido a que se trata de vehículos accesibles, fáciles de operar y, hasta ahora, libres de cualquier trámite.

La Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso local aprobó un dictamen que busca ordenar el uso de estos vehículos, clasificados como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe), eliminando un vacío legal existente en el Reglamento de Tránsito.

Esta medida responde al creciente número de estos dispositivos en la capital y a la necesidad de garantizar la seguridad vial. Si eres un usuario de estos vehículos o estás considerando adquirir uno, esta información te puede interesar.

Nueva categoría de vehículos: Vemepe

El dictamen introduce la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe), que abarca scooters, bicimotos y motos eléctricas con acelerador independiente y dos o más ruedas, capaces de superar los 25 km/h. Estos se dividen en dos tipos:

Tipo A: Vehículos con un peso inferior a 35 kg, ideales para trayectos cortos en entornos urbanos.

Tipo B: Vehículos de 35 a 350 kg, más robustos y diseñados para distancias mayores.

Esta clasificación permitirá una regulación específica según las características de cada vehículo, asegurando que las normas sean claras tanto para usuarios como para autoridades.

Requisitos para conductores de scooters y bicimotos

Los conductores de estos vehículos necesitarán tramitar su licencia. Foto: Cuartoscuro

Una de las principales novedades es la obligatoriedad de contar con una licencia específica para conducir un Vemepe. Los requisitos incluyen:

Licencia de conducir: Según el tipo de vehículo, los conductores deberán tramitar una licencia específica ante la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Registro del vehículo: Todos los Vemepe deberán estar registrados, contar con placas y portar una tarjeta de circulación.

Equipo de seguridad: Será obligatorio usar casco y chaleco reflejante para garantizar la protección de los conductores.

Estas medidas buscan reducir los riesgos asociados al uso de estos vehículos, que han proliferado en la CDMX, con un estimado de 120,000 unidades circulando actualmente.

Restricciones de circulación para mayor seguridad

La legislación obligará a Semovi a adaptar las vialidades. Foto: Especial

El dictamen establece restricciones claras para evitar conflictos en las vialidades. Los Vemepe no podrán circular en banquetas, ciclovías ni carriles exclusivos para transporte público. Esta disposición protege a peatones y ciclistas, promoviendo una convivencia vial más segura.

Además, Semovi deberá realizar un análisis para adaptar las vialidades de la ciudad, asegurando espacios adecuados para la micromovilidad.

¿Cuál es la fecha en la que necesitarás la licencia de conducir?

Los usuarios deberán tener placas y tarjeta de circulación. Foto: Especial

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Movilidad el pasado 10 de agosto de 2025 y está programado para ser votado en el Pleno del Congreso durante el periodo extraordinario de sesiones, del 15 al 18 de agosto de 2025. Si se aprueba, el Gobierno de la Ciudad de México tendrá un plazo de 360 días para actualizar el Reglamento de Tránsito y definir los detalles técnicos, como los tipos de licencias y los procesos de registro.

Esto significa que la nueva regulación, incluyendo la obligatoriedad de la licencia, podría entrar en vigor desde finales de año, o incluso a mediados del siguiente, aunque el plazo exacto dependerá de la publicación oficial y los tiempos de implementación de Semovi.

La medida responde a la necesidad de ordenar el uso de scooters y bicimotos, que han transformado la movilidad urbana, pero también han generado retos por su uso en espacios inadecuados. Si usas un scooter o bicimoto, prepárate para tramitar tu licencia y registrar tu vehículo en los próximos meses. Mantente atento a los anuncios oficiales de Semovi para conocer los detalles y plazos exactos.