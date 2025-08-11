Liberan autos en Viaducto y Churubusco tras más de 16 horas atrapados, luego de las fuertes lluvias en CDMX | VIDEO

Personal de la SSC realizan labores para desazolvar los encharcamientos de Viaducto y Churubusco donde fueron rescatados tres vehículos y sus ocupantes durante las lluvias que causaron inundaciones en la zona.

Además, muy temprano continuaba inundado el bajo puente del Circuito Interior y a Av 8 Francisco Morazan tras las fuertes lluvias del día de ayer.

Crédito: Javier Ruiz EHM

Rescatan a automovilista atrapado por más de 8 horas

También fue rescatado un conductor que quedó por más de 8 horas atrapado en el agua después de que el camión que conducía se descompusiera.

Con una grúa de la SSC lograron retirar el vehículo y policías lograron rescatar al afectado. La circulación se vio afectada en ambos sentidos del circuito interior entre el eje 4 sur y el aeropuerto.