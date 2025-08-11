Liberan al activista Luis Villagrán acusado de delincuencia organizada y tráfico de migrantes

Este lunes el juez de distrito del ramo Penal Federal, Jonathan Francisco Izquierdo Prieto, ordenó la liberación del activista Luis Rey García Villagrán, detenido el pasado 5 de agosto acusado de delincuencia organizada y tráfico de migrantes en la frontera sur de México con Guatemala.

De acuerdo a los abogados, José Antonio Martínez Sánchez y Roberto Manuel de Jesús Carrera Garcia dieron a conocer que en la audiencia con el juez no encontraron datos contundentes para acreditar la responsabilidad de delincuencia organizada.

Cabe destacar que horas después de su detención el pasado 5 de agosto tuvo su primera audiencia y este lunes fue la segunda donde obtuvo su libertad.

Liberan a activista

Alrededor de las 14:00 horas el activista salió del Centro de Reinserción Social Número 3 en Tapachula, Chiapas donde ya lo esperaba su familia y dio unas palabras a los medios de comunicación.

"El juez decretó mi auto de libertad. Porque dijo que no pertenecíamos a la delincuencia organizada, sino que pertenecíamos al centro de dignificación humana C, reconocido desde hace más de 9 años por la secretaría de Gobernación. Gracias a ustedes, gracias a Dios, cuídense mucho Dios los bendiga", dijo Villagrán.

Luis Rey García Villagrán ha apoyado a migrantes de diferentes nacionalidades en la Frontera Sur de México con amparos para poder movilizarse en territorio mexicano.