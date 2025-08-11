Las mayores afectaciones por las lluvias se dieron en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, informa Myriam Urzúa

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dio a conocer que el Sistema de Transporte Colectivo Metro fue en donde se registraron las mayores afectaciones provocadas por la intensa caída de lluvia durante la noche del pasado domingo 10 de agosto, mismas que causaron daños y retrasos en diversas estaciones.

"En la línea dos que se produjo a consecuencia de la lluvia, un corto circuito que provocó también un conato de incendio y que afectó estaciones como San Antonio Abad, Chabacano, etcétera.", dijo Myriam Urzúa.

En entrevista con Maca Carriedo para "Maca Diario" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, resaltó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue otro de los lugares más afectados por las lluvias, en donde se registraron precipitaciones de hasta 57 mm, mismas que entorpecieron las operaciones, causando cancelaciones en vuelos de entrada y salida, mientras que las tareas de limpieza al interior se prologaron por alrededor de 8 horas.

Foto: Cuartoscuro

Asimismo comento que hospitales como el de Balbuena, del Leñero o de la Villa se vieron afectados por encharcamientos menores que llegaron hasta algunas zonas de consultas externas, por lo que necesitaron el apoyo de todos los servicios.

Destacó que se atendieron un total de 241 encharcamientos, siendo las zonas más afectadas Cuauhtémoc con 43 encharcamientos, Venustiano Carranza con 30, Gustavo A. Madero con 18, Azcapotzalco con 13 e Iztacalco con 9, teniendo un conteo preliminar de 50 viviendas afectadas con saldo blanco.