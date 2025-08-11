Juzgar con perspectiva de género no es una ocurrencia, es un método: Mónica Soto

Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aseguró que "juzgar con perspectiva de género es un método" académico, científico y jurídico que se ha desarrollado en México a través de las sentencias, la legislación y desde el apoyo de mujeres y hombres que están convencidos de la importancia de contar con una igualdad en derechos para poder dar paso a una democracia que realmente pueda funcionar.

En entrevista con Héctor Jiménez Landín para "Horizonte H" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, se refirió a dicho proceso como "los lentes violeta", una metáfora que hace referencia a una visión que permite ver más allá de lo que se puede ver a simple vista en materia de desigualdad y machismos.

"Esos machismos, muchas desventajas que normalizamos las propias mujeres también, cuando asumimos una visión diferenciada, una visión que que sí te permite advertir dónde están esas desigualdades claras que no permiten avanzar a las mujeres, poniéndonos estos lentes es más fácil advertirlos", declaró Mónica Soto.

Foto: El Heraldo de México

En el marco de su toma de protesta como Presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) destacó la importancia de eliminar las brechas de género a través de la participación política de las mujeres ante el alto indice de desigualdad que predomina en América Latina.

"América Latina representa la segunda región con mayor desigualdad en el mundo, y esta desigualdad tiene que ver no solamente con aspectos económicos,sino con aspectos también de derechos fundamentales y del acceso al ejercicio de los derechos plenos", señaló Mónica Soto.

Señaló que durante su periodo al frente de la AMEA buscará consolidar a la organización como una asociación que está integrada por mujeres expertas en el ámbito, que sean referentes en cada una de sus naciones, y que puedan convertirse en un referente para otras personas e instituciones.

Finalmente comentó que México a tenido un gran avance en materia de igualdad de género a partir de que se reconoció el derecho de las mujeres a votar, posicionándose como un referente en América Latina sin embargo, aseguró que aún falta mucho camino por recorrer.