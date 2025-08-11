Jose Suárez Valdez: AICM se encuentra funcional, pero se trabaja en repercusiones por cancelación de vuelos

José Suárez Valdez, vocero del sindicato de pilotos ASPA de México, informó que la tarde de este lunes 11 de agosto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encuentra funcional, pero se trabaja en las repercusiones tras la cancelación de vuelos provocadas por las intensas lluvias registradas el domingo.

En entrevista para el programa de “El Heraldo Noticias con Jiménez Landín”, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, José Suárez Valdez señaló que hubo más de 47 desviaciones a aeropuertos alternos, más de 100 vuelos cancelados y más de 14,800 pasajeros afectados.

José Suárez Valdez comentó que esta no es la primera vez que el AICM cierra por problema de la lluvias intensas que azotan en la capital del país, sin embargo, sí es uno de los eventos más importantes que ha afectado a la terminal aérea.

José Suárez Valdez, vocero del sindicato de pilotos ASPA de México, en entrevista para el programa de “El Heraldo Noticias con Jiménez Landín”. Foto: El Heraldo de México

El vocero del sindicato de pilotos ASPA de México señaló que el sindicato ha peleado por mucho tiempo que se le asignen los recursos que merece un aeropuerto de la magnitud del AICM, que es el más importante del país.

Señaló que no se puede permitir que las lluvias afecten a miles de pasajeros y dejen afectaciones en vuelos durante varios días.