José Mario Esparza Hernández: “Estamos ante una de las temporadas de lluvia más intensas en décadas”

El pasado domingo 10 de agosto se registró la lluvia más intensa en la historia reciente de la Ciudad de México, alcanzando 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo. Este volumen superó el récord previo de 63 milímetros registrado en 1952. De los 84.5 milímetros, 50 cayeron en apenas 20 minutos, provocando afectaciones principalmente en el centro de la ciudad. Si bien no se reportaron daños graves, entre 50 y 75 viviendas presentaron incidentes.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, José Mario Esparza Hernández, informó que la capital enfrenta una de las temporadas de lluvias más intensas de las últimas décadas.

Estamos ante una temporada de lluvias muy muy intensa, la como le hemos dicho de las más intensas de las últimas décadas. Precisamente ayer fue el día más intenso de lluvia en lo que va de esta temporada", dijo José Esparza.

En entrevista para el programa de Las Noticias con Alejandro Cacho, en Heraldo Televisión, Esparza Hernández precisó que, además del volumen acumulado, se alcanzó un récord de intensidad: 52 milímetros de lluvia cayeron en aproximadamente 20 minutos. Esta cantidad en tan corto lapso, dijo, rebasó la capacidad de diseño del drenaje, lo que provocó encharcamientos y acumulaciones temporales de agua.

“Es un hecho que toda esta semana vamos a continuar con esas lluvias”. Foto: Heraldo Televisión

Mantenimiento preventivo evitó mayores afectaciones

Para atender la situación, la dependencia activó el operativo “Traloque reforzado”, que incluye la incorporación de más equipos hidroneumáticos, bombas, pipas y personal para el desalojo de agua en zonas afectadas.

La semana pasada pusimos en operación más equipos de atención a emergencias como hidroneumáticos, bombas y pipas, que nos ayudan a sacar el agua cuando no se puede bombear directamente”, explicó el funcionario.

El titular de la secretaría destacó que, por instrucciones del gobierno capitalino, se llevó a cabo el mayor programa de desazolve preventivo en la historia de la ciudad, con el objetivo de mejorar el flujo del drenaje. Añadió que este trabajo ha sido fundamental para reducir los impactos de las lluvias actuales.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante toda la semana se esperan precipitaciones diarias superiores a los 20 milímetros, con posibilidades de superar los 50 mm. El domingo, el pronóstico era de entre 50 y 70 mm, pero fue ampliamente rebasado.

Finalmente, José Esparza pidió a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y evitar tirar residuos en calles y coladeras, ya que estos pueden obstruir el sistema de drenaje y agravar las afectaciones.