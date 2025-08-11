"Importante que no se repitan casos como el de Fernandito", reclama Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se está investigando por qué no se dio atención oportuna el caso de “Fernandito” — el cual calificó de trágico y doloroso—ya que lo importante es que no haya repetición.

En la conferencia de prensa matutina, indicó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se puso en contacto con la familia de Fernandito, un menor de cinco años de edad, presuntamente murió víctima de maltrato porque su madre tenía una deuda de mil pesos.

“Se está obviamente investigando por la propia fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió y que no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la de la madre, es un caso muy trágico, muy doloroso. Entonces tiene que haber cambios en la fiscalía para que esto no pueda no vuelva a ocurrir”, afirmó.

Crédito: Especial

“Por otro lado, la gobernadora Delfina desde el primer momento está en contacto con la familia, ayer incluso el secretario de Seguridad, Omar, habló con con ella, con la familia, y se está apoyando a la familia”, aseguró.

La titular del Ejecutivo Federal recalcó que “lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que por una u otra razón no se le da. Entonces está trabajando en ello la Fiscalía del Estado de México y la gobernadora está muy atenta, y de nuestra parte todo el apoyo que requieran”.