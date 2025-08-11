IMJUVE destaca buena participación de jóvenes en rodada y carrera por la paz celebrada en los 32 estados de México

Abraham Carro, titular del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), destacó la buena respuesta que tuvo por parte de los jóvenes la convocatoria a esta rodada y carrera por la paz y contra las adicciones, que se llevó a cabo el pasado domingo 10 de agosto en los 32 estados del país

"Afortunadamente hemos tenido en las jornadas que hemos hecho y que nos ha pedido la Presidenta, hemos tenido mucha respuesta de las juventudes de México. El día de ayer no fue la excepción tuvimos el reto de convocar a jóvenes en los 32 estados del país a que salieran a activarse, a hacer deporte por la paz y en contra de las adicciones”, comentó Abraham Carro en entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

El encargado de IMJUVE mencionó que el resultado de estas jornadas de paz realizadas este domingo fue increíble debido a que se recorrieron más de 120 rutas en los 32 estados con la participación de miles de jóvenes acompañados de sus familias y mascotas.

Rodada por la paz y contra las adicciones realizada este domingo 10 de agosto en Chilpancingo, Guerrero. Créditos: @SejuveGuerrero.

IMJUVE fomentará eventos que permitan a jóvenes activarse

El titular del Instituto Mexicano de la Juventud resaltó que el gobierno federal está impulsando una estrategia no solamente de garantizar más derechos sino también de fomentar una cultura de la paz.

El propósito es fomentar la participación activa de los jóvenes a través del deporte, de la cultura. Queremos que las juventudes de México estén practicando deporte, estén activándose, estén también viendo temas de cultura, conciertos y distintos mecanismos que puedan ayudar a que las juventudes estén participando. Que recuperemos entre todas y entre todos la participación masiva y en eso nos vamos a enfocar”, comentó Abraham Carro.

El titular del IMJUVE indicó que la Presidenta de México los instruyó a que las juventudes estén activas, que participen y salgan a hacer lo que más les guste y en eso el instituto a su cargo estará fomentando distintos eventos que permitan alcanzar esos objetivos durante todo el año.