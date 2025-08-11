Identifican a joven jalisciense entre los encontrados en un punto del estado de Sinaloa

Todavía hace falta que se confirme la identidad de uno de los jóvenes localizados en Sinaloa, de los cuales se tiene conocimiento que dos se encontraron sin vida, sin embargo no descarta la Fiscalía del Estado de Jalisco que puedan ser localizados más.

El fiscal Salvador González explicó que aún están a la espera de que se confirme la identidad de los cuerpos localizados en Sinaloa, y que presuntamente se trata de los dos jóvenes jaliscienses Carlos y Paul.

"Uno de ellos ya está identificado, otro estamos en espera de las pruebas de ADN, nada más para confirmar", dijo.

Hasta ahora, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) se investigan desapariciones de otros jóvenes quienes presumiblemente están en las filas de grupos de crimen organizado y de quienes se tienen denuncias por desaparición.

La ruta que sigue el crimen organizado para reclutar a jóvenes que suman a sus filas es reclutarlos en Jalisco a través de redes sociales, amigos e incluso familiares, trasladarlos después a Zacatecas para capacitarlos y después enviarlos a Nayarit, como puente para trasladarlos después a Sinaloa.

Luego de conocerse las actividades del Rancho Izaguirre como campo de adiestramiento, también se han destinado otros lugares en estados como Michoacán y Guerrero para llevar a las personas que logran captar para sumarlos a este grupo de la delincuencia organizada.

Aseguran rancho en Teocaltiche

Armas y equipo táctico fueron localizados al interior de un rancho en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, luego de un enfrentamiento en donde participaron elementos de la Guardia Nacional, militares y de la Policía Estatal. Entre lo asegurado hay dos armas de fuego calibre .223, una con un cargador con 13 cartuchos y la otra con 17.

Preliminarmente se informa que este inmueble se utilizaría presuntamente como un lugar de producción de mariguana y se investiga si era utilizado para otros fines como el de adiestramiento por parte de grupos del crimen organizado.