Hoy se instala la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, anuncian en La Mañanera del Pueblo

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instalará oficialmente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, adelantó Pablo Gómez Álvarez, titular de la misma.

“La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral deberá instalarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto y este día se instalará por parte de la Presidenta de la República la comisión presidencial”, expuso.

Al presentarse en la mañanera del pueblo, el funcionario federal explicó cuáles serán los temas que se abordarán dentro de la comisión, en los que destacan: libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamientos y prerrogativas de partidos, fiscalización de ingresos y gastos de partidos a candidatos y campañas electorales y preelectorales.

También agregó que se tocará el tema de la efectividad del sufragio, la regulación de la competencia política electoral, libertad de difusión de opiniones e informaciones e ideas, propaganda de poderes y organismos públicos, el sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero, así como los requisitos de elegibilidad, inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo, consultas populares y revocaciones de mandatos.

Crédito: Cuartoscuro

Conclusiones se presentarán en enero

El extitular de la UIF sostuvo que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral incluirá en sus actividades algunas encuestas de opinión, mismas que serán presentadas en octubre del presente año. Y las conclusiones, aseveró que se dará a conocer por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo, a más tardar, el mes de enero de 2026.

“Se van a llevar a cabo en la Ciudad de México los foros y debates en la sede de la Secretaría de Gobernación. Y el programa de estas actividades será, obviamente, dado a conocer con toda anticipación, con el propósito de que puedan concurrir y cubrir todos los eventos, los medios de comunicación que están funcionando en nuestro país, tanto nacionales como internacionales”, concluyó.

Cuestionada sobre el presupuesto para esta comisión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no hay algún presupuesto adicional, puesto que Pablo Gómez, titular de la comisión, está ocupando una plaza de asesoría de la presidencia.

“Estaba libre esa plaza, y ahora la reorientamos para coordinar la Comisión Presidencial. Y si acaso, cuando se realizan los foros, vamos a pedir apoyo a los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, para desarrollar los foros y la consulta pública, pero no hay un presupuesto especial para la Comisión”, agregó.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo manifestó que “Queremos que participe el mayor número de personas posible. Para eso hay foros en distintas entidades de la República. Se puede participar incluso también por Internet, ya estamos haciendo la plataforma para la participación. Se va a recibir a personas de organizaciones, partidos políticos, legisladores”.

LCA