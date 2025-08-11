Hay una inversión histórica para evitar inundaciones en CDMX, asegura Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguro que hay una inversión histórica en la Ciudad de México, la cual es para atender el tema de las inundaciones.

Lo anterior, luego de que ayer, la Coordinación de Protección Civil y la jefa de gobierno, Clara Brugada, informaron que las lluvias del domingo 10 de agosto, fueron de 81 milímetros, tan solo en la zona Centro de la capital. Mismas que también afectaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que este presentó algunas inundaciones.

"De inmediato se estuvo apoyando al gobierno de la ciudad y evidentemente el gobierno de la ciudad, con un equipo además que adquirió recientemente, pues pudo atender las distintas áreas de la ciudad que resultaron anegadas o con inundaciones", dijo.

Informamos que desde que iniciaron las lluvias de esta tarde, activamos el plan #Tlaloque con todos los servicios de emergencia de la capital.



Se han registrado fuertes lluvias y caída de granizo así como anegaciones de agua en distintos puntos de la ciudad, mismos que ya son… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 11, 2025

Se han hecho obras de manera permanente, dice Sheinbaum

Cuestionada sobre el tema, la jefa del Ejecutivo sostuvo que “La ciudad está combinada con el drenaje con el agua pluvial y se han estado haciendo diferentes obras de manera permanente. Ahora, cuando hay lluvias tan pronunciadas durante tanto tiempo y tan intensas, es difícil que el sistema de desahogo pluvial pueda funcionar en el instante con tanta eficiencia”.

Finalmente, la presidenta de México aseguró que lo importante es que dichas inundaciones se atienden de inmediato.