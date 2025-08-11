Gobierno municipal confirma que tras ataque en bar de Uriangato sólo hay una mujer herida

El gobierno municipal de Uriangato confirmó el ataque a un establecimiento de la colonia Emiliano Zapata y afirmó que solo hay una mujer herida, no hubo decesos.

Luego de que se difundiera la versión de que el ataque armado registrado la noche del domingo y que quedó grabado en video, había dejado 8 muertos, el gobierno publicó hasta poco antes de las 10 de la mañana del lunes que no se registraron personas sin vida.

Ante el vacío de información oficial por parte del municipio, se generaron especulaciones en torno al incidente en donde sujetos armados dispararon al interior del domicilio.

"Es falsa la versión que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación de que habrían fallecido personas", dice el comunicado firmado por el presidente municipal, Juan Carlos Martínez Calderon.

Se generaron especulaciones en torno al incidente. oto: Gabriela Montejano

El reporte oficial publicado en redes sociales poco después de las 9:30 de la mañana, especifica que el reporte se recibió a las 8:24 de la noche del domingo.