Fiscalía de Tamaulipas acusada de retrasos en casos de feminicidio en Tampico y Altamira

Una total pasividad y tortuguismo es lo que está mostrando la Fiscalía General de Justicia del Estado en tres graves casos de agresión contra féminas, dos que acabaron en la muerte de las mujeres, y uno más donde hubo lesiones con feminicidio en grado de tentativa, hechos que prácticamente no avanzan y sólo se alargan en detrimento de las familias de las víctimas, así lo denunció la coordinadora de la Colectiva Mujer Manglar, Martha de la Cruz López.

Indicó que lamentablemente los representantes de la Fiscalía General de Justicia en Tampico lejos de mantener una empatía con los familiares de las víctimas, actúan sin la debida diligencia y desarrollando tan mal sus trabajos que se refleja en la pobre integración de las carpetas de investigación, las que no avanzan en clara indiferencia a las víctimas, sostuvo.

La Colectiva Mujer Manglar seguirá exigiendo justicia. Foto: Baldemar Mijangos

"La Fiscalía debe actuar con la debida diligencia, actuar con prontitud, porque se puede pensar que nosotras nada más estamos criticando al Gobierno o bien criticando a la Fiscalía, pero pues la verdad nos dan bastantes elementos para estar criticando a la FGJ y estar señalando lo mal que hacen su trabajo, como (es) que hay una total indiferencia hacia el dolor de las víctimas y a sus familias cuando se comete feminicidio cuando no se les atiende con dignidad", puntualizó.

Crece 9.8% actividad industrial de Tamaulipas

Casos han atraído atención de opinión pública

Recordó que un caso que acaparó la atención de la opinión pública fue el feminicidio de Karla Roses, cuyo cuerpo fue encontrado en una brecha cerca del fraccionamiento Jardines de Arboledas de Altamira, y que cuyo caso a casi un año de ocurrido poco avance registra, existiendo la posibilidad de que ni siquiera se considere el feminicidio como delito en contra del agresor Xiabani "N", ahora detenido vinculado a proceso.

Piden que se respeten los derechos de la familias y las víctimas. Foto: Baldemar Mijangos

Agregó que otro caso, el de Lupita, cuyo cuerpo apareció en una laguna también del municipio de Altamira, cerca de la colonia Nuevo Madero, hace unos tres meses, a principios de mayo, y apenas ahora está siendo integrada la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, es por esto que llamó a las autoridades a ser más responsable en hechos que deben perseguirse de oficio y donde la carpeta debió integrarse el mismo día, no tres meses después.

Actuar de la Fiscalía deja mucho que desear

Y en lo que toca a Yoselin, una mujer que fue víctima de una salvaje agresión de su ex pareja sentimental, y que estuvo casi a punto de perder la vida, señaló que su agresor Alberto "N", después de estar evadido de la justicia, ahora seguirá su probable vinculación a proceso, pero en libertad porque un juez federal le otorgó la protección de la justicia, y no existiendo desafortunadamente en este caso siquiera una ficha de búsqueda de parte de la Fiscalía General de Justicia del agresor luego que la autoridad ya detectó que está huyendo sin saberse su paradero.

Por todo esto, la colectiva Mujer Manglar exigió a la Fiscalía hacer su trabajo, asumir las responsabilidades y actúe conforme a los protocolos legales con perspectiva de género.